嗯，Traine 14测试40
一般来说，测试的准确率从57%到61%不等，随机的trains/test - 80/20，在这样一个小的数据集上出现这样的分布是很合理的。
是的，是的。你也可以从蛤蟆的耳朵里拉出一个美人来)
坦率地说，我不明白问题出在哪里，也不明白在渠道中工作的难度？也许你玩了1小时及以上？- 那么那里就没有通道，只是表面上的月亮的反射。
ZS 说到MO。如果我们假设外汇是由噪声主导的，那么MO问题的表述应该是不同的）。
谢谢，很好理解......我将在python中查看更多的模型，也许会做一个更大的集合，我会检查的
代码是开放的--你可以对它进行调整。或者你可以在Alglib的基本树的基础上写你自己的树巫师写了一些他自己的东西......不是梯子，不是网，而是一种未知的动物))
嗯，是的，52-53岁，不完全是一个流浪汉，但也不会挣钱。
我是目击者。 多克似乎已经清空了他从numerai得到的所有比特币，并在市场上采取了行动，可能是 "上瘾了"。
你知道你在说什么吗？-他在接收/处理打勾报价的领域做了数十亿的研究。他把不同来源的引文，变薄，变细，变弯...。 有印象吗？没错，猴子和他的眼镜，他把它们放在背上，然后把它们放在尾巴上，然后他闻到了它们，然后他舔了它们 。为你的大师们做了很好的广告））。
至于大师，在可预见的过去，我们只有一个--桑桑尼茨，而且没有更好的人选。他至少把很多人拉到了R，已经是一件事了。
至于IO的主题，其存在多年的事实表明，这种方法完全是徒劳的：IO作为一种交易系统。研究大象的排泄物，对大象本身没有什么可说的，更不用说预测它了。还有引言，没有别的。
目前，指标-逻辑系统，以较少的努力，显示出相当真实的结果。所以不妨在这种系统中使用MO。说，森林树--已经为这样的系统准备了可教的逻辑，比起费力地写完它。总的来说，MO作为现有系统的应用解决方案，是一个相当工作的话题。