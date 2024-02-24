交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1235

新评论
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

我指出了这个错误，他就会改正。

但这还不是全部。

怎么办，我们的A_K2喜欢漂亮的照片。心无法控制自己。

他也是一个科学怪人）。

 
尤里-阿索连科

我们能做什么呢，我们的A_K2喜欢漂亮的照片。心无法控制自己。

他也是一个科学怪人）。

嗯，它看起来是一个完美的故障指示器。没有看到图片末尾没有信号的情况......好吧，我的眼镜因为兴奋而起雾了，这要怪我吗？

 
尤里-阿索连科

我们能做什么呢，我们的A_K2喜欢漂亮的照片。心无法控制自己。

他也是一个科学怪人）。

反正俄罗斯人是更好的程序员。

这有点像常识。

我怀疑这是对未来的普通人的一种窥视。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

反正俄罗斯人在编程方面更酷。

被普遍认为是

是的，他们当然是。只是没有俄罗斯的节目）。

 
尤里-阿索连科

是的，当然更酷了。除了没有俄罗斯的软件）。

嗯，咳咳...

国外的工资更高;)

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

嗯，咳咳...

国外的工资更高；）。

我哥哥的表弟曾经在美国分公司工作，他在德尔菲的一些帽子上工作，在乌克兰有7个办事处，每个办事处大约有5个专业人员。

因此，美国人提供给他大约2年的时间，让他搬到纽约的总部，但他不愿意，工资是1500美元。

夏天，他的儿子出生了，他意识到他必须继续前进，并接受了他们的提议。他们在那里以3600美元的价格为他租了一套可以看到曼哈顿的公寓，并给他5000美元的工资。

所以这就是工作地点的不同。顺便说一句，他是唯一一个被选中的人，所以要达到这个目的也不容易，需要真正的专业人员。

P.S. 计划于6月带家人去那里。
 
维塔利-穆齐琴科

我哥哥的表弟曾经在美国分公司工作过，他负责一些Delphi的帽子，在乌克兰有7个办事处，每个办事处大约有5个专业人员。

因此，美国人给他提供了大约2年的时间，让他搬到纽约的总部，但他不愿意，工资是1500美元。

夏天，他的儿子出生了，他意识到他必须继续前进，并接受了他们的提议。他们在那里以3600美元的价格为他租了一套可以看到曼哈顿的公寓，并给他5000美元的工资。

所以这就是工作地点的不同。顺便说一句，他是唯一一个被带走的人，所以要到那里去并不容易，你需要真正的专业人士。

绝对
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

嗯，咳咳...

国外的工资比较高;)

 
亚历山大_K2

嗯，它看起来是一个完美的分解指标。没有看到图片结尾处缺失的信号...好吧，我的眼镜因为兴奋而起雾了，那我有什么错？

你们这些人到底是怎么了？如果我有这样的火鸡，我在一个月内就会比扎克伯格和贝佐斯加起来还要富有。

当然不是通过过去的价格，指标窥视着未来，窥视着美丽的远方，它只是一个TARGET FOR TREND AND FLOT，对于MO来说，就像恶霸巫师对我长篇大论的要求。


诶，伙计们，我把你们想得很好。

 
Renat Akhtyamov:

反正俄罗斯人是更好的程序员。

这是一种普遍接受的做法。

我不敢苟同。

在现在所有的程序员/编码员中，印度人是最强的。不开玩笑--我曾有幸在各种项目 中与他们合作。

因此，我找到NeuroGraal的最后希望是Max和他的印度学员。他们会一起砍掉市场，而印度人天生就是一个对需要帮助的人充满同情心的虔诚教徒，会直接把钱分给所有人。

1...122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242...3399
新评论