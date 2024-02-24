交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1234 1...122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241...3399 新评论 Alexander_K2 2018.12.25 20:00 #12331 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 受难者再次看到圣杯的一瞬间，就像耶稣的裹尸布一样，然后被藏在一个僻静的地方？ 呃，我希望我抓住了这个向人们展示的幽灵......Kesha显然喝多了，放出了一个漂亮的趋势/平坦指标，但显然SanSanych跑上去后立即删除了它。我很难过... Кеша Рутов 2018.12.25 20:38 #12332 亚历山大_K2。Kesha显然喝多了，放出了一个漂亮的趋势/平坦指标，但显然SanSanych跑上去后立即删除了它。我很不高兴...我不是那个删帖的人！！！！。我不知道什么被删除了!第三次发帖了。 Alexander_K2 2018.12.25 20:42 #12333 凯沙-鲁托夫。 谢谢你。让它挂在历史上。如果它在现实生活中起作用，这当然是值得注意的。 Renat Akhtyamov 2018.12.25 20:44 #12334 Kesha Rutov: 我不是那个删帖的人！！！！。我不知道什么东西被抹掉了!我已经是第三次发帖了。Kesha，为12月做一个，至少...... 如果它是一个匹配的，我就把它 扔掉... Кеша Рутов 2018.12.25 20:58 #12335 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。Kesha，为12月做，至少比较... 如果重合，我就把它扔掉，没有圣杯...... Renat Akhtyamov 2018.12.25 21:18 #12336 凯沙-鲁托夫。确信无疑 谢谢你 Renat Akhtyamov 2018.12.25 21:26 #12337 亚历山大_K2。谢谢你。让它挂在历史上。如果它在现实生活中起作用，这当然是值得注意的。 Alexander_K2 2018.12.25 21:28 #12338 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。所以你认为它在事后，在历史上起作用？那么它就是一个失败。我同意。 Renat Akhtyamov 2018.12.25 21:28 #12339 亚历山大_K2。所以你认为它在事后有效？那么它就很糟糕。我同意。计算从右到左。 目前没有信号。 废话 Renat Akhtyamov 2018.12.25 21:40 #12340 Vizard_。放逐不洁的人，无辜的人不是这样的。 Innocentius，不要给火鸡。 我相信...我指出了错误，纠正它。 但这还不是全部。 1...122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
受难者再次看到圣杯的一瞬间，就像耶稣的裹尸布一样，然后被藏在一个僻静的地方？ 呃，我希望我抓住了这个向人们展示的幽灵......
Kesha显然喝多了，放出了一个漂亮的趋势/平坦指标，但显然SanSanych跑上去后立即删除了它。我很难过...
Kesha显然喝多了，放出了一个漂亮的趋势/平坦指标，但显然SanSanych跑上去后立即删除了它。我很不高兴...
我不是那个删帖的人！！！！。我不知道什么被删除了!第三次发帖了。
谢谢你。让它挂在历史上。如果它在现实生活中起作用，这当然是值得注意的。
我不是那个删帖的人！！！！。我不知道什么东西被抹掉了!我已经是第三次发帖了。
Kesha，为12月做一个，至少......
如果它是一个匹配的，我就把它 扔掉...
Kesha，为12月做，至少比较...
如果重合，我就把它扔掉，没有圣杯......
确信无疑
谢谢你
谢谢你。让它挂在历史上。如果它在现实生活中起作用，这当然是值得注意的。
所以你认为它在事后，在历史上起作用？那么它就是一个失败。我同意。
所以你认为它在事后有效？那么它就很糟糕。我同意。
计算从右到左。
目前没有信号。
废话
放逐不洁的人，无辜的人不是这样的。
Innocentius，不要给火鸡。
我相信...
我指出了错误，纠正它。
但这还不是全部。