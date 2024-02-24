交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1234

新评论
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
受难者再次看到圣杯的一瞬间，就像耶稣的裹尸布一样，然后被藏在一个僻静的地方？ 呃，我希望我抓住了这个向人们展示的幽灵......

Kesha显然喝多了，放出了一个漂亮的趋势/平坦指标，但显然SanSanych跑上去后立即删除了它。我很难过...

 
亚历山大_K2

Kesha显然喝多了，放出了一个漂亮的趋势/平坦指标，但显然SanSanych跑上去后立即删除了它。我很不高兴...

我不是那个删帖的人！！！！。我不知道什么被删除了!第三次发帖了。

 
凯沙-鲁托夫

谢谢你。让它挂在历史上。如果它在现实生活中起作用，这当然是值得注意的。

 
Kesha Rutov:

我不是那个删帖的人！！！！。我不知道什么东西被抹掉了!我已经是第三次发帖了。

Kesha，为12月做一个，至少......

如果它是一个匹配的，我就把 扔掉...

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

Kesha，为12月做，至少比较...

如果重合，我就把它扔掉，没有圣杯......

 
凯沙-鲁托夫

确信无疑

谢谢你

 
亚历山大_K2

谢谢你。让它挂在历史上。如果它在现实生活中起作用，这当然是值得注意的。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

所以你认为它在事后，在历史上起作用？那么它就是一个失败。我同意。

 
亚历山大_K2

所以你认为它在事后有效？那么它就很糟糕。我同意。

计算从右到左。

目前没有信号。

废话

 
Vizard_

放逐不洁的人，无辜的人不是这样的。
Innocentius，不要给火鸡。
我相信...

我指出了错误，纠正它。

但这还不是全部。

1...122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241...3399
新评论