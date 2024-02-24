交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1239 1...123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246...3399 新评论 Грааль 2018.12.26 20:58 #12381 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我有一个较小的班级。 我有一个0.14/0.4的错误。14%到40%的考试成绩？ [删除] 2018.12.26 21:13 #12382 圣杯。14%到40%的考试成绩？嗯，Traine 14测试40 [删除] 2018.12.26 21:15 #12383 Vizard_。准确率和分类误差是不同的，准确率和样本（测试-训练）的百分比。 原则上是清楚的--它超出了追踪的范围...在这个数据集上的测试（20%的样本）中，0.6的准确率会做...到目前为止，分类错误......很久没有在那里重做了)) 我有20%的alglib训练，80%的OOB，在这里也做了同样的事情 我在Python中做了这个，得到的结果是这样的 score(X,y,sample_weight=None)[来源]返回给定测试数据和标签的平均精度。 我完全不明白，我今天才在python中掌握了这个方法，明天我再试试。如果测试和跟踪是50%，那么就像这样 Aleksei Kuznetsov 2018.12.26 21:30 #12384 Vizard_。我对这个的数据集（准确性）是 趋势（80%的样本）= 0.619 测试（20%的样本）= 0.612 OOS 挖一挖，迎面少。这就是你的做法，而不是20%的测试))))。 50%是不够的，300个观察是没有的。 训练的内容是什么？ [删除] 2018.12.26 21:32 #12385 elibrarius。 20%的学习是新的东西））。我认为那里的错误没有什么变化，这就是我这样做的原因，简而言之，是一种强烈的正则化。 Aleksei Kuznetsov 2018.12.26 21:34 #12386 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我认为那里的误差变化不大，这就是我这样做的原因，简而言之就是强正则化。它怎么可能没有变化呢？14%和40%是一个很大的区别。 例如，60x60如《向导》--这是真的! Aleksei Kuznetsov 2018.12.26 21:37 #12387 Vizard_。我对Doc和Toxic做了同样的事情，Python和R没有这个...我不会告诉你... 至少是脚手架或网子？ [删除] 2018.12.26 21:40 #12388 埃利布留斯。怎么可能不呢？14%和40%是一个很大的区别。 60岁以上的人像巫师一样--就是这样!好吧，我们要检查所有在python中的模型......我的意思是，那些流通的模型......直到明天......直到明天才会有。 也许我们还需要一些预处理。 forexman77 2018.12.26 22:14 #12389 难道你不明白，你在外汇上是赚不到钱的吗？) 成为一名程序员并获得一份高薪工作比从事这种受虐狂更容易。 [删除] 2018.12.26 22:17 #12390 简而言之，在alglib分类错误和logloss...对数损失完全没有意义，在受训者样本>0.8和oob 0.2的情况下，森林中的分类误差下降到零。 rmse不利于分类 这就是为什么我采取了一个小的训练样本，为了某种误差，但它仍然很小。我不知道如何与Python的比较 1...123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我有一个较小的班级。 我有一个0.14/0.4的错误。
嗯，Traine 14测试40
准确率和分类误差是不同的，准确率和样本（测试-训练）的百分比。
原则上是清楚的--它超出了追踪的范围...在这个数据集上的测试（20%的样本）中，0.6的准确率会做...
到目前为止，分类错误......很久没有在那里重做了))
我有20%的alglib训练，80%的OOB，在这里也做了同样的事情
我在Python中做了这个，得到的结果是这样的score(X,y,sample_weight=None)[来源]
返回给定测试数据和标签的平均精度。
我完全不明白，我今天才在python中掌握了这个方法，明天我再试试。如果测试和跟踪是50%，那么就像这样
我对这个的数据集（准确性）是
趋势（80%的样本）= 0.619
测试（20%的样本）= 0.612 OOS
挖一挖，迎面少。这就是你的做法，而不是20%的测试))))。
50%是不够的，300个观察是没有的。
20%的学习是新的东西））。
我认为那里的错误没有什么变化，这就是我这样做的原因，简而言之，是一种强烈的正则化。
它怎么可能没有变化呢？14%和40%是一个很大的区别。
例如，60x60如《向导》--这是真的!
我对Doc和Toxic做了同样的事情，Python和R没有这个...我不会告诉你...
60岁以上的人像巫师一样--就是这样!
好吧，我们要检查所有在python中的模型......我的意思是，那些流通的模型......直到明天......直到明天才会有。也许我们还需要一些预处理。
简而言之，在alglib分类错误和logloss...对数损失完全没有意义，在受训者样本>0.8和oob 0.2的情况下，森林中的分类误差下降到零。
rmse不利于分类
这就是为什么我采取了一个小的训练样本，为了某种误差，但它仍然很小。我不知道如何与Python的比较