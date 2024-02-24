交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 571 1...564565566567568569570571572573574575576577578...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2018.01.14 12:51 #5701 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 所以它没有什么影响......没有进口，你怎么理解呢？)只有当你依次对每个预测器的值进行洗牌，并重新训练，看看整体误差如何变化时，才会发现问题。但可能有一个机会，随机洗牌的数据将被证明是非常重要的 :) 混合就是制造噪音。噪声应该平均地自我补偿，也就是说，它应该按权重归于0。我认为你可以简单地删除一个预测因素，并得到一个类似的估计，即它是否重要。 [删除] 2018.01.14 12:58 #5702 elibrarius。 搅拌就是制造噪音。噪声应该平均地自我补偿，即按权重归于0。我认为你可以直接删除预测因子，并得到一个类似于它的估计值--即重要或不重要。或者像这样，但仍然没有时间效率 Aleksei Kuznetsov 2018.01.14 13:05 #5703 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 或者像这样，但仍然没有时间效率 然后就像主题开始时那样--在NS中计算并测量输入权重 [删除] 2018.01.14 13:05 #5704 对Breyman的Gini森林重要性评估算法的描述。 [删除] 2018.01.14 13:06 #5705 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 100%的年回报率是不够的，你需要每个月都有回报 :)为了100%的年利息和稳定性，你将在任何资产管理基金中以极好的条件被雇用为交易员，试想他们在那里有什么样的资本，你可能得到什么样的利息。你有足够的钱买一打宾利，但很可能你的雇主会突击检查你的公寓，拿走你的电脑和所有带闪存盘的磁盘，嗯，为了掌握技术。而为了300%的利润，资本家会杀了你，连眼睛都不眨一下。所以你必须把所有东西都藏好，否则他们会偷走个人电脑，就这样，开发的东西就什么都没有了。 另一方面，NS-精神病只能这样治愈--通过强制拆除PC和点击配电盘上的开关）））。 [删除] 2018.01.14 13:09 #5706 elibrarius。 然后像在分支的最开始一样--在NS中计算并测量输入权重顺便说一下，对于ns，你也可以查一下它是如何定义的，确切地说......也许更合适至少对MLP来说是这样 [删除] 2018.01.14 13:10 #5707 geratdc: 对于100%的年薪和稳定性，你将在任何管理基金中以极好的条件被雇用为交易员，试想一下，他们在那里转移多少资本，你将从中获得多少利息。你有足够的钱买一打宾利，但很可能你的雇主会突击检查你的公寓，拿走你的电脑和所有带闪存盘的磁盘，嗯，为了掌握技术。而为了你300%的利润，资本家会杀了你，连眼睛都不眨一下。所以你必须把一切都藏好，否则他们会偷走个人电脑，就这样，开发的东西就什么都不剩了。 另一方面，治疗HC-精神病的唯一方法是强行取出PC，并按下配电盘上的开关）））。你有一个非常生动的想象力 :)可以通过调整NS中的标度来处理。 Aleksei Kuznetsov 2018.01.14 13:13 #5708 geratdc: 对于每年100%的稳定，你将在任何管理基金中以极好的条件被雇用为交易员，试想一下，他们在那里转移多少资本，你将从中获得多少利息。你有足够的钱买一打宾利，但很可能你的雇主会突击检查你的公寓，拿走你的电脑和所有带闪存盘的磁盘，嗯，为了掌握技术。而为了你300%的利润，资本家会杀了你，连眼睛都不眨一下。所以你必须把所有东西都藏好，否则他们会偷走个人电脑，就这样，开发的东西就什么都不剩了。 另一方面，治疗NS-精神病态的唯一方法是撤回PC，并打开开关))))。 为了证明年收入100%的可能性，你需要至少2-3年的时间在你的真实账户 上显示出来。 Yuriy Asaulenko 2018.01.14 13:38 #5709 埃利布留斯。 为了证明你能赚取100%的年薪，你必须在 你的真实账户上 显示至少2-3年的时间。00%的年利率根本不是问题。我还没有达到这样的高度，因为我不是很经常交易。但在手工交易中，每天至少赚取4-5%的利润是不成问题的。如果我手动交易，我将得到更少--大约每月12-16%，如果我每天使用它。这里只有一个问题。只有在交纳少量押金的情况下才有可能。如果你增加它，交易效率就会下降，交易本身需要其他方法和策略。我们的经验表明，我们的经理人的利润率非常低，我们应该在72-96%的基础上纠正12-16%。12-16%/月是合同金额的利润，也就是说，不包括~6%的杠杆。是的，我们正在讨论在交易所进行期货交易的问题。 Dmitry Fedorchenko 2018.01.15 04:36 #5710 尤里-阿索连科。这里只有一个问题。只有在交纳少量押金的情况下才有可能。如果你增加它，交易的效率就会下降，交易本身需要其他的方法和策略。将大笔存款分成小笔。你在一个账户上交易，在其他账户上复制交易。） 1...564565566567568569570571572573574575576577578...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
所以它没有什么影响......没有进口，你怎么理解呢？)只有当你依次对每个预测器的值进行洗牌，并重新训练，看看整体误差如何变化时，才会发现问题。
但可能有一个机会，随机洗牌的数据将被证明是非常重要的 :)
搅拌就是制造噪音。噪声应该平均地自我补偿，即按权重归于0。我认为你可以直接删除预测因子，并得到一个类似于它的估计值--即重要或不重要。
或者像这样，但仍然没有时间效率
对Breyman的Gini森林重要性评估算法的描述。
100%的年回报率是不够的，你需要每个月都有回报 :)
为了100%的年利息和稳定性，你将在任何资产管理基金中以极好的条件被雇用为交易员，试想他们在那里有什么样的资本，你可能得到什么样的利息。你有足够的钱买一打宾利，但很可能你的雇主会突击检查你的公寓，拿走你的电脑和所有带闪存盘的磁盘，嗯，为了掌握技术。而为了300%的利润，资本家会杀了你，连眼睛都不眨一下。所以你必须把所有东西都藏好，否则他们会偷走个人电脑，就这样，开发的东西就什么都没有了。
另一方面，NS-精神病只能这样治愈--通过强制拆除PC和点击配电盘上的开关）））。
然后像在分支的最开始一样--在NS中计算并测量输入权重
顺便说一下，对于ns，你也可以查一下它是如何定义的，确切地说......也许更合适
至少对MLP来说是这样
你有一个非常生动的想象力 :)
可以通过调整NS中的标度来处理。
为了证明你能赚取100%的年薪，你必须在 你的真实账户上 显示至少2-3年的时间。
00%的年利率根本不是问题。我还没有达到这样的高度，因为我不是很经常交易。但在手工交易中，每天至少赚取4-5%的利润是不成问题的。如果我手动交易，我将得到更少--大约每月12-16%，如果我每天使用它。
这里只有一个问题。只有在交纳少量押金的情况下才有可能。如果你增加它，交易效率就会下降，交易本身需要其他方法和策略。
我们的经验表明，我们的经理人的利润率非常低，我们应该在72-96%的基础上纠正12-16%。12-16%/月是合同金额的利润，也就是说，不包括~6%的杠杆。是的，我们正在讨论在交易所进行期货交易的问题。
将大笔存款分成小笔。你在一个账户上交易，在其他账户上复制交易。）