马克西姆-德米特里耶夫斯基

所以它没有什么影响......没有进口，你怎么理解呢？)只有当你依次对每个预测器的值进行洗牌，并重新训练，看看整体误差如何变化时，才会发现问题。

但可能有一个机会，随机洗牌的数据将被证明是非常重要的 :)

混合就是制造噪音。噪声应该平均地自我补偿，也就是说，它应该按权重归于0。我认为你可以简单地删除一个预测因素，并得到一个类似的估计，即它是否重要。
elibrarius
或者像这样，但仍然没有时间效率

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

然后就像主题开始时那样--在NS中计算并测量输入权重
对Breyman的Gini森林重要性评估算法的描述。


马克西姆-德米特里耶夫斯基

100%的年回报率是不够的，你需要每个月都有回报 :)


为了100%的年利息和稳定性，你将在任何资产管理基金中以极好的条件被雇用为交易员，试想他们在那里有什么样的资本，你可能得到什么样的利息。你有足够的钱买一打宾利，但很可能你的雇主会突击检查你的公寓，拿走你的电脑和所有带闪存盘的磁盘，嗯，为了掌握技术。而为了300%的利润，资本家会杀了你，连眼睛都不眨一下。所以你必须把所有东西都藏好，否则他们会偷走个人电脑，就这样，开发的东西就什么都没有了。

另一方面，NS-精神病只能这样治愈--通过强制拆除PC和点击配电盘上的开关）））。

elibrarius
然后像在分支的最开始一样--在NS中计算并测量输入权重

顺便说一下，对于ns，你也可以查一下它是如何定义的，确切地说......也许更合适

至少对MLP来说是这样

geratdc:

你有一个非常生动的想象力 :)

可以通过调整NS中的标度来处理。

 
geratdc:

为了证明年收入100%的可能性，你需要至少2-3年的时间在你的真实账户 上显示出来。
 
埃利布留斯
00%的年利率根本不是问题。我还没有达到这样的高度，因为我不是很经常交易。但在手工交易中，每天至少赚取4-5%的利润是不成问题的。如果我手动交易，我将得到更少--大约每月12-16%，如果我每天使用它。

这里只有一个问题。只有在交纳少量押金的情况下才有可能。如果你增加它，交易效率就会下降，交易本身需要其他方法和策略。

我们的经验表明，我们的经理人的利润率非常低，我们应该在72-96%的基础上纠正12-16%。12-16%/月是合同金额的利润，也就是说，不包括~6%的杠杆。是的，我们正在讨论在交易所进行期货交易的问题。

 
尤里-阿索连科

这里只有一个问题。只有在交纳少量押金的情况下才有可能。如果你增加它，交易的效率就会下降，交易本身需要其他的方法和策略。


将大笔存款分成小笔。你在一个账户上交易，在其他账户上复制交易。）

