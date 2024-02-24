交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1013

马克西姆-德米特里耶夫斯基

我认为你需要减少每个柱子上的交易数量。

另一种算法，交易量较少。

深度三。

[[ 4838  4123]
 [ 9926 11966]]
трайн наоборот
[[ 4975  3986]
 [ 9925 11967]]
трайн 
[[3867 2501]
 [8014 6702]]
тест

15

[[ 3652  5309]
 [ 2298 19594]]
обратный трайн
[[ 8607   354]
 [  587 21305]]
трайн
[[ 1370  4998]
 [ 2577 12139]]
тест

在15日，一切都崩溃了）。

也不是一个很好的模式。

都在一起。

3

15


 
再见，各位。如果你发现任何好的预测因素，请告诉我）。
forexman77:

另一种算法，交易量较少。

深度三

15

在15岁时，一切都被打破了）。

也没有什么模式。

都在一起。

3

15


我有一些不足之处，要开始赢钱，也许要多做几笔交易，减少交易数量，也就是太多，玩玩交易逻辑。

 
forexman77:
大家再见。如果你发现任何好的预测因素，请告诉我）。

在这里我将不厌其烦地引用科尔莫戈罗夫的摘录。

换句话说，认为是。

1.返回

2.回报的ACF

如果ACF满足以下条件。

那么这样一个离散的返回者系列是可以预测的。

这就是全部。

没有其他预测因素。

 
亚历山大_K2

在这里，我将不厌其烦地引用科尔莫戈罗夫的摘录。

换句话说，认为是。

1.返回

2.回报的ACF

如果ACF满足以下条件。

那么这样一个离散的返回者系列是可以预测的。

这就是全部。

没有其他预测因素。

你喜欢抛出这样的各种公式。如何在实践中做到这一点，你可以用文字来解释。我对公式不是很熟悉。

如果你能解释一下，我想把它们放到我的代码中不会太难。此外，我已经按价格系列做了ACF指标。

 
forexman77:

你喜欢这样把各种公式扔给我。如何在实践中做到这一点，你能用语言解释一下吗。我对公式不是太熟悉。

如果你解释一下，我想在代码中实现它不会太难。此外，我已经按价格系列做了ACF指标。

严格来说，我应该在回国人员的滑动样本中计算这个离散序列的ACF估计。如果是周期性的，那么下一个返回者被Kolmogorov预测为100%。但我不知道评估ACF周期性的标准。人不能只靠眼睛看，真的...

 
伊万-内格雷什尼

如果不是秘密的话，这个小组在哪里，有没有可能在那里寻找？

只有神圣的大师和他的几个徒弟在那里加人，把你的skype和关于你自己的数据扔给我，我会问的，但我不保证什么，因为我不是那里的权威，只是一个不存在的灵魂，拖鞋上的污垢。这些是灰色的红衣主教，Puppet和公司，他们将因其接近市场的活动而受到关注，将被打上终身的耻辱烙印，人们只能用几百亿绿钞来洗刷耻辱。

 
奥尔加-谢莱梅

严格地说，在一个滚动的回归者样本中，我们必须计算该离散序列的ACF估计器。如果它是周期性的，那么下一个返回者被Kolmogorov预测为100%。但我不知道评估ACF周期性的标准。我不能只靠眼睛看，真的...

我知道，在ARIMA中，如果ACF平稳下降并越过一次零，那么该段是趋势性的。

如果它多次越过零，那么就是回调。

你是如何计算回归者的？在公式2中，它被乘以一些余弦之和的东西，我不明白？

 
forexman77:

我知道，在ARIMA中，如果ACF平稳下降并越过一次零，那么该图是有趋势的。

如果它多次过零，那么它就是一个重演。

你是如何计算回归者的？在公式2中，他们用一些余弦之和乘以什么，我不明白？

是的，回报只是=当前价格-先前价格。

ACF也很简单=移动样本中当前和以前的回归者的产品之和。

人们只需确定在某个特定时间ACF是周期性的；如果不是，就不要交易。

那么，我们怎么能确定ACF目前是定期的呢？我知道吗？

 
亚历山大_K2

是的，回报是简单的=目前-以前的价格。

ACF也很简单=移动样本中当前和以前的回归者的产品之和。

人们只需确定ACF在此刻是定期的，如果不是--不要交易。

那么，我们怎么能确定ACF目前是定期的呢？我知道吗？

周期性是什么意思？

而且据我所知，ACF不仅仅是一个产品的总和。有一个更复杂的算法。

趋势图的ACF。

一个平坦的区域。


