我认为你需要减少每个柱子上的交易数量。
另一种算法，交易量较少。
深度三。
在15日，一切都崩溃了）。
也不是一个很好的模式。
都在一起。
在15岁时，一切都被打破了）。
也没有什么模式。
都在一起。
我有一些不足之处，要开始赢钱，也许要多做几笔交易，减少交易数量，也就是太多，玩玩交易逻辑。
大家再见。如果你发现任何好的预测因素，请告诉我）。
在这里我将不厌其烦地引用科尔莫戈罗夫的摘录。
换句话说，认为是。
1.返回
2.回报的ACF
如果ACF满足以下条件。
那么这样一个离散的返回者系列是可以预测的。
这就是全部。
没有其他预测因素。
你喜欢抛出这样的各种公式。如何在实践中做到这一点，你可以用文字来解释。我对公式不是很熟悉。
如果你能解释一下，我想把它们放到我的代码中不会太难。此外，我已经按价格系列做了ACF指标。
严格来说，我应该在回国人员的滑动样本中计算这个离散序列的ACF估计。如果是周期性的，那么下一个返回者被Kolmogorov预测为100%。但我不知道评估ACF周期性的标准。人不能只靠眼睛看，真的...
如果不是秘密的话，这个小组在哪里，有没有可能在那里寻找？
只有神圣的大师和他的几个徒弟在那里加人，把你的skype和关于你自己的数据扔给我，我会问的，但我不保证什么，因为我不是那里的权威，只是一个不存在的灵魂，拖鞋上的污垢。这些是灰色的红衣主教，Puppet和公司，他们将因其接近市场的活动而受到关注，将被打上终身的耻辱烙印，人们只能用几百亿绿钞来洗刷耻辱。
我知道，在ARIMA中，如果ACF平稳下降并越过一次零，那么该段是趋势性的。
如果它多次越过零，那么就是回调。
你是如何计算回归者的？在公式2中，它被乘以一些余弦之和的东西，我不明白？
是的，回报只是=当前价格-先前价格。
ACF也很简单=移动样本中当前和以前的回归者的产品之和。
人们只需确定在某个特定时间ACF是周期性的；如果不是，就不要交易。
那么，我们怎么能确定ACF目前是定期的呢？我知道吗？
周期性是什么意思？
而且据我所知，ACF不仅仅是一个产品的总和。有一个更复杂的算法。
趋势图的ACF。
一个平坦的区域。