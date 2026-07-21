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FVG Imbalance Marker Helper - MetaTrader 5脚本
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FVG 失衡标记助手是一款适用于 MetaTrader 5 的小型教育型指标。它采用简洁的三根K线规则，直接在图表上标记简单的看涨和看跌公允价值缺口。
其逻辑设计得十分简单。当第三根K线的低点仍高于第一根K线的高点时，即检测到看涨FVG；当第三根K线的高点仍低于第一根K线的低点时，即检测到看跌FVG。此外，该缺口必须大于可配置的最小点数阈值。
检测到的缺口将以矩形显示，并向右延伸少量K线。这样既能保持图表的可读性，又便于研究近期市场失衡区域，同时避免将该指标转变为完整的交易系统。
输入参数：
InpLookbackBars - 需扫描的K线数量。
InpMinGapPoints - 最小跳空点数。
InpExtendBars - 矩形向右延伸的柱数。
InpHideFilledGaps - 当价格随后回穿缺口边界后，隐藏已填补的缺口。
InpBullishColor - 多头缺口的颜色。
InpBearishColor - 看跌缺口的颜色。
InpTransparency - 矩形的透明度。
InpObjectPrefix - 用于图表对象名称的前缀。
该指标不会产生买入或卖出信号。它仅作为可视化辅助工具，并为希望研究如何在 MQL5 中实现简单 FVG 检测的开发者提供一个清晰的起点。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74209
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