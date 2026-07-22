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RealCost XAU Session Cost Snapshot MT5 - MetaTrader 5脚本

Song Bo Zhong
Song Bo Zhong

Song Bo Zhong

2 代码
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RealCost XAU 交易时段成本快照 MT5 概述

RealCost XAU Session Cost Snapshot MT5 是一个小型开源 MetaTrader 5 脚本，用于在信任回测结果之前检查当前图表符号。

该脚本适用于 XAUUSD、GOLD 及其他因经纪商特定合约设置可能对短期 EA 测试产生实质性影响的交易符号。

该脚本会生成一份简洁的报告，并可将以下内容写入本地 CSV 键值文件：

  • 买价和卖价
  • 当前点差（以点为单位）
  • 有效位数和点值
  • 点差单位和点值
  • 合约规模
  • 最小、最大及递增手数
  • 止损水平和冻结水平
  • 多头和空头掉期
  • 交易模式
  • 成交模式
  • 订单模式
  • 盈利和保证金货币
  • 账户余额、净值、货币及杠杆

为何这很有用

不同经纪商对XAUUSD和GOLD的交易代码可能存在差异。交易代码名称、合约规模、点值、成交量步长、止损级别、冻结级别、点差、佣金假设以及服务器时间，这些因素都可能影响策略测试结果的含义。

在跨经纪商比较EA测试结果之前，记录精确的符号设置非常有用。

建议的工作流程

  1. 打开经纪商的 XAUUSD 或 GOLD 图表。
  2. 运行脚本。
  3. 保存日志或 CSV 输出文件。
  4. 将这些数值与策略测试器报告中使用的交易符号进行对比。
  5. 在信任最终测试结果之前，请采用符合实际的点差、佣金、杠杆和服务器时间等假设。

边界

这并非交易机器人。它不会开仓、修改订单、平仓、使用 DLL、使用 WebRequest，也不会提供买入/卖出信号。

该脚本仅记录快照。它不会测量滑点或未来点差的行为。若要了解点差随时间的变化分布，请使用点差记录器，并比较不同经纪商或交易时段之间的 CSV 数据行。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74261

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