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RealCost XAU Session Cost Snapshot MT5 - MetaTrader 5脚本
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RealCost XAU Session Cost Snapshot MT5 是一个小型开源 MetaTrader 5 脚本，用于在信任回测结果之前检查当前图表符号。
该脚本适用于 XAUUSD、GOLD 及其他因经纪商特定合约设置可能对短期 EA 测试产生实质性影响的交易符号。
该脚本会生成一份简洁的报告，并可将以下内容写入本地 CSV 键值文件：
- 买价和卖价
- 当前点差（以点为单位）
- 有效位数和点值
- 点差单位和点值
- 合约规模
- 最小、最大及递增手数
- 止损水平和冻结水平
- 多头和空头掉期
- 交易模式
- 成交模式
- 订单模式
- 盈利和保证金货币
- 账户余额、净值、货币及杠杆
为何这很有用
不同经纪商对XAUUSD和GOLD的交易代码可能存在差异。交易代码名称、合约规模、点值、成交量步长、止损级别、冻结级别、点差、佣金假设以及服务器时间，这些因素都可能影响策略测试结果的含义。
在跨经纪商比较EA测试结果之前，记录精确的符号设置非常有用。
建议的工作流程
- 打开经纪商的 XAUUSD 或 GOLD 图表。
- 运行脚本。
- 保存日志或 CSV 输出文件。
- 将这些数值与策略测试器报告中使用的交易符号进行对比。
- 在信任最终测试结果之前，请采用符合实际的点差、佣金、杠杆和服务器时间等假设。
边界
这并非交易机器人。它不会开仓、修改订单、平仓、使用 DLL、使用 WebRequest，也不会提供买入/卖出信号。
该脚本仅记录快照。它不会测量滑点或未来点差的行为。若要了解点差随时间的变化分布，请使用点差记录器，并比较不同经纪商或交易时段之间的 CSV 数据行。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74261
一个小型教育类MetaTrader 5指标，用于在图表上标记简单的三根K线多头和空头公允价值缺口。EA资金管理
基于趋势指标构建的简单指标
一个原生 MQL5 脚本，用于衡量策略盈利的集中程度——即优势是广泛分布，还是仅依赖于少数几笔幸运交易。该脚本读取按单笔交易分列的 CSV 文件（日期、盈利），并报告最大交易占净利润的比例、 获利交易的基尼系数、集中度分布图、一项剔除最佳几笔交易后重新计算净利润和利润因子的生存测试，以及单日最大收益与可配置的一致性阈值的对比，并将这些结果整合为一个集中度与一致性综合评分（A+至F），并附带建议。 若未找到文件，程序将自动生成样本集，因此开箱即用。无需外部库、无需Python、无需AI。辅助程序ExportTrades.mq5会根据您的交易历史生成该文件。Premium Discount Range Mapper
一款轻量级的MetaTrader 5教育指标，可根据选定的市场区间绘制溢价区、均衡区和折价区。