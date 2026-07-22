一个原生 MQL5 脚本，用于衡量策略盈利的集中程度——即优势是广泛分布，还是仅依赖于少数几笔幸运交易。该脚本读取按单笔交易分列的 CSV 文件（日期、盈利），并报告最大交易占净利润的比例、 获利交易的基尼系数、集中度分布图、一项剔除最佳几笔交易后重新计算净利润和利润因子的生存测试，以及单日最大收益与可配置的一致性阈值的对比，并将这些结果整合为一个集中度与一致性综合评分（A+至F），并附带建议。 若未找到文件，程序将自动生成样本集，因此开箱即用。无需外部库、无需Python、无需AI。辅助程序ExportTrades.mq5会根据您的交易历史生成该文件。

一款轻量级的MetaTrader 5教育指标，可根据选定的市场区间绘制溢价区、均衡区和折价区。