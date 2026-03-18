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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/69480
ZigZag BOS CHoCH Detection
ZigZag BOS CHoCH Detection 指标基于 MetaQuotes ZigZag 原始算法，并通过检测和标记市场结构事件对其进行了扩展。它跟踪最近的 ZigZag 波动点，并使用枢轴趋势确认自动识别结构突破 (BOS) 和特征变化 (CHOCH)。BOS 和 CHoCH 水平会直接绘制在图表上，并标注水平线，以便更清晰地分析价格走势。Trend based on WPR
该指标结合了 WPR 和总损益。我不知道如何详细介绍这个指标，但您可以试试。
VR Rsi Robot - 多时间框架交易策略
仅有两个时间框架 — H1 和 D1 — 同步工作，以过滤掉市场噪音，只捕捉RSI从超买和超卖区域发出的强力反转信号。没有随机入场，只有来自“老大哥”的明确方向确认。Timeframe Quality Analyzer
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