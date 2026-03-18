ZigZag BOS CHoCH Detection 指标基于 MetaQuotes ZigZag 原始算法，并通过检测和标记市场结构事件对其进行了扩展。它跟踪最近的 ZigZag 波动点，并使用枢轴趋势确认自动识别结构突破 (BOS) 和特征变化 (CHOCH)。BOS 和 CHoCH 水平会直接绘制在图表上，并标注水平线，以便更清晰地分析价格走势。

该指标结合了 WPR 和总损益。我不知道如何详细介绍这个指标，但您可以试试。