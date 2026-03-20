用于 MQL5 的 NeuroPro Verbalisation 转换器

该脚本用于将神经网络从分析软件包NeuroPro （1997 年版） 自动传输到 MetaTrader 4/5 交易终端。







要解决的问题

经典文章"在交易中使用 NeuroPro 神经网络 " 描述了将训练好的网络 "口头化 "为文本代码的过程，文章还指出 NeuroPro 输出格式与现代 MQL5 语法不兼容：

语法： 缺少数据类型声明（双）、不必要的结尾括号、缺少分号以及数组索引的特定记录（___1___）。 算术： 错误地将"--"序列解释为递减运算符。 编码：90 年代的软件以 ANSI（CP1251）格式输出文本，导致西里尔标识符丢失（变成 "krakozebras"）。

该脚本转换器可将90% 的 " 脏 "活儿完全自动化，而这些脏活儿过去都是通过人工编辑将语言转换成代码， 耗费了大量有用的时间。







算法的主要特点

字节读取： 脚本通过 FILE_BIN 直接读取源文件 IN.txt，消除了系统剪贴板对字符的扭曲。

名称不变： 脚本不会强加自己的名称。如果你将输入通道命名为 BAR、IN、OUT 或其他名称，脚本将保持它们不变，保留作者的情况。

智能替换： 只对关键元素进行转换： SigmoidX → SiX（保留激活函数的索引）。 SyndromeX → double SyX（自动声明中间神经元）。

语法校正器： 脚本会 计算每行中括号的平衡，删除公式尾部多余的字符并排列";"。







使用说明

在NeuroPro 中，口头表达网络并将结果保存到文本文件（如 IN.txt）中。 将该文件放入终端数据文件夹：MQL5\Files\NeuroPro\。 运行脚本。在输入参数窗口中，您可以指定路径和文件名。 生成的文件 IN ready.txt 包含可插入智能交易系统的简洁 MQL5 代码。







脚本操作示例：



1)NeuroPro 程序在调用口头化窗口部分的截图

2) 打开文件的截图 - 运行脚本的结果



















技术细节

脚本对表达式的右侧部分进行逐字解析（标记分析），确保保留所有数学系数和拉丁标识符。通过对 1251 页进行强制解码，实现了对西里尔文的完全支持。