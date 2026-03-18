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VR Rsi Robot - 多时间框架交易策略 - MetaTrader 5EA

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

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4.4 (451)
🤝 你好，我的朋友！很高兴在我的页面欢迎你！
我叫弗拉基米尔，20多年来一直致力于创建专业的交易工具。我所有的解决方案都完全基于我个人的想法和开发成果。对我来说，创建交易应用程序不仅仅是一份工作，更是一种真正的热情。每天，我都在测试最新的概念，并将它们融入交易机器人的独特算法中。
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VR Rsi Robot 是一款用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，它基于经典的 RSI（相对强弱指数）指标构建，但采用了多时间框架的方法。其核心思想是利用更高时间框架（D1）的确认，来过滤从较快时间框架（H1）获得的信号。这种方法可以减少虚假入场的数量，并提高跟随 устойчивому тренду (稳定趋势) 的概率。该智能交易系统仅在两个时间框架提供一致信号时开仓：RSI 离开超买或超卖区域，并伴有动态确认（指标上升或下降）。


入场交易的条件是严格形式化的。对于买入，要求 H1 和 D1 时间框架的 RSI 值（基于已完成的K线）高于超卖水平（默认为20），并且当前的 RSI 值大于前一个值，表明存在上涨动能。对于卖出，条件类似：两个时间框架的 RSI 必须低于超买水平（默认为80），并且当前值小于前一个值，表明存在下跌趋势。使用已完成的K线排除了重绘的可能性，因为信号是在K线形成结束时才确定的。

仓位管理基于“一个品种一个仓位”的原则。智能交易系统通过其幻数监控是否有未平仓订单。如果出现买入信号，而已经开立了卖出仓位，则会平掉卖出仓位并开立买入仓位。出现卖出信号时也是如此。因此，该机器人要么处于场外，要么持有一个方向与最新生成信号一致的仓位。

一个重要特性是根据经纪商的要求自动调整交易量。在初始化阶段，机器人会将指定的手数四舍五入到最接近的允许交易量变化步长，并检查其是否小于允许的最小值。这确保了它在任何账户上都能正常运行。该智能交易系统还使用标准的 CTrade 和 CPositionInfo 类来安全交易和控制仓位。总的来说，该策略代表了一种简单明了的 RSI 交易方法，其基础是使用更高时间框架来确认信号。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/70465

WPR With TPSL WPR With TPSL

图表窗口中的 WPR 指标与 TPSL

ZigZag BOS CHoCH Detection ZigZag BOS CHoCH Detection

ZigZag BOS CHoCH Detection 指标基于 MetaQuotes ZigZag 原始算法，并通过检测和标记市场结构事件对其进行了扩展。它跟踪最近的 ZigZag 波动点，并使用枢轴趋势确认自动识别结构突破 (BOS) 和特征变化 (CHOCH)。BOS 和 CHoCH 水平会直接绘制在图表上，并标注水平线，以便更清晰地分析价格走势。

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