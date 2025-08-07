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由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/61233
ATR 百分比
ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %。AutoTrendLines Indicator for MQL5
AutoTrendLines 指标可在 MetaTrader 5 图表上自动绘制支撑和阻力趋势线。它使用两种方法确定关键价位：两个极值（类型 1）或极值和 Delta（类型 2）。只有在形成新的条形图时，才会重新计算趋势线，确保高效运行。
GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator
基于用于时间序列分析和预测的广义自回归条件异方差统计模型 (GARCH) 的波动率指标，带有临界线。EAToMath
在 MT5 测试仪数学模式下测试历史记录。