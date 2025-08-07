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自定义分形 - MetaTrader 5脚本

Francisco Gomes Da Silva
Francisco Gomes Da Silva

Francisco Gomes Da Silva

4.7 (203)
Welcome to my profile, I am a developer of systems and currently I am working only with the language of the metatrade, but I have as goal to create script for tradingview too
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该指标的设计目的是让您选择形成分形的柱形数量，而分形无非就是顶部或底部。


在本示例中，我在左边有 5 个条形图，在右边有 2 个条形图，在这些设置下将形成顶部和底部



由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/61233

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