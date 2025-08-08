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该库增加了在 MT5 测试器数学模式下测试交易智能交易系统的功能。
下文将对建议的实现方式进行一些说明。
连接。
要使您的 EA 具备在数学模式下进行交易的能力，您需要在其中添加以下一行。
#include <fxsaber\EAToMath\EAToMath.mqh> // 在 MT5 测试仪数学模式下测试历史记录 #include "EA_Test.mq4" // 任何基于刻度线的 MT4 风格智能交易系统。
并允许使用 DLL（安全 - 开源代码）。
保存刻度线。
首先，您需要使用相应的指定输入参数运行一次 EA，以保存刻度线。
运行后，日志中将包含保存的点数信息。
EURUSD : real ticks begin from 2025.01.01 00:00:00 final balance 10000.00 pips OnTester result 10000 2025.07.08 23:59:00 EAToMath.mqh 672: 1 988 733 onlytrade-ticks (11.380 MB, Compress = 10.00) are saved in C:\Users\Unknown\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\EAToMath.mqh\Ticks.tsh EURUSD,M1: 1988773 ticks, 38773 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.025. Test passed in 0:00:02.679 (including ticks preprocessing 0:00:00.172). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:02.704 (including 0:00:00.025 for history data synchronization)
运行。
然后，您就可以在 MT5 测试器的交易和模拟模式下运行智能交易系统了。
测试仪日志中将包含相应信息。
EAToMath.mqh 549: EURUSD: testing of Experts\fxsaber\EAToMath_Example.ex5 from 2025.06.01 00:00:00 to 2025.07.09 00:00:00 EAToMath.mqh 599: EURUSD ticks data begins from 2025.06.02 00:02:00.225 EAToMath.mqh 814: final balance 9986.43 OnTester result 9986.43 0 : mathematical test passed in 0:00:00.133 127 Mb memory used
性能。
屏幕从左到右显示了不同模式下的优化性能：真实点差（点）、虚拟环境下的真实点差和数学模式。
您可以清楚地看到，在这种情况下，数学模式要快一个数量级。
优势。
使用该库时，数学模式比 MT5 测试器的常规交易模式只高出两个指标。
- 性能明显提高。
- 内存消耗几乎为零。
库。
编译时使用以下库。
#include <fxsaber\TicksShort\TicksShort.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/61126 #include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/26132 #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/22577 #include <fxsaber\HistoryTicks\Data_String.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/20298 #include <TypeToBytes.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/16280 #include <fxsaber\Expert.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/19003 #include <fxsaber\Sequence.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/31446 #include <Report.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/18801
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/61283
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