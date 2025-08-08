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该指标显示两种货币对的相关性。它采用了几种方法，其中我认为最有趣的是这几种方法。
指标设置：
- SecSymbol- 建立相关性的第二个符号；
- Type- 关联类型
- iPeriod- 指标周期。
该指标专为交易多种货币对的交易者设计。它允许您评估两个符号的背离-趋同。在此背离的基础上，您可以做出交易决策。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/61261
EAToMath
在 MT5 测试仪数学模式下测试历史记录。GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator
基于用于时间序列分析和预测的广义自回归条件异方差统计模型 (GARCH) 的波动率指标，带有临界线。
Pending tread EA (Best for Gold)
Pending_tread EA 是一款多功能、易于使用的交易机器人，设计用于自动放置和管理以高于和低于当前市场价格的网格模式排列的多个挂单。该 EA 非常适合剥头皮策略，可在任何时间框架或货币对上运行，因此非常灵活，适合各种交易风格。Candlestick patterns
这是一个在图表上显示烛台形态的指标。