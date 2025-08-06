ATR% 是以百分比表示的 ATR 波动率指标。它衡量的是一定时期内的平均真实价格范围，不仅考虑到每日的高点和低点，还考虑到可能出现的价格缺口。

该指标中的 100% 是资产可能出现的最大波动率。在初级时间框架内，ATR% 在大多数情况下最多为 3%，而在高级时间框架内，该数值可能会更高。

ATR% 的计算公式为ATRP = ATR / close * 100，其中 ATR 是一定时期内最大价差的平均值，close 是资产的当前价格。





SZY.ATR与ATR百分比。同yuzh，但在左手。