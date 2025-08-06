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ATR% 是以百分比表示的 ATR 波动率指标。它衡量的是一定时期内的平均真实价格范围，不仅考虑到每日的高点和低点，还考虑到可能出现的价格缺口。
该指标中的 100% 是资产可能出现的最大波动率。在初级时间框架内，ATR% 在大多数情况下最多为 3%，而在高级时间框架内，该数值可能会更高。
ATR% 的计算公式为ATRP = ATR / close * 100，其中 ATR 是一定时期内最大价差的平均值，close 是资产的当前价格。
SZY.ATR与ATR百分比。同yuzh，但在左手。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/54824
AutoTrendLines Indicator for MQL5
AutoTrendLines 指标可在 MetaTrader 5 图表上自动绘制支撑和阻力趋势线。它使用两种方法确定关键价位：两个极值（类型 1）或极值和 Delta（类型 2）。只有在形成新的条形图时，才会重新计算趋势线，确保高效运行。Trend Equilibrium Indicator TrendEQ
趋势平衡指标 TrendEQ 结合动量和波动性动态分析市场走势。TrendEQ 将动量与市场波动性进行缩放，为趋势强度和方向提供了可靠的衡量标准。
自定义分形
标准的分形是右边 2 根蜡烛和左边 2 根蜡烛，而自定义分形则可以根据您的喜好任意选择左边和右边的蜡烛数量。GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator
基于用于时间序列分析和预测的广义自回归条件异方差统计模型 (GARCH) 的波动率指标，带有临界线。