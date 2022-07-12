根据股票里面PSY指标改编 1、0和100分别作为PSY指标的两个极限值,将50作为一个分界点,将整体分为两个区域,一半是上升一般是下降的天数. 2、当PSY大于50的话,代表多方力量占主导地位,上升的趋势天数大于下降趋势的天数,当PSY小于50的时候,代表空方力量占主导地位,下降的趋势多于上升趋势.

3、将PSY指标在25到75之间的范围看做是正常的波动阶段,属于平衡区,投资者在这个阶段内一般可以保持观望的态度.如果PSY突破了25和75的话,要注意市场的变化,此时的空方和多方开始变得明显,进入了超买超卖区,行情回档和反弹的几率都开始增加.

4、将PSY在17和83以外的部分看做极端区,一般在PSY小于17时,市场极有可能出现反弹,交易者可以进行买入操作,反之如果PSY大于83,可以看做是投资者卖出的好时机.