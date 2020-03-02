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MT4版本三线RSI指标 - MetaTrader 4脚本

Ziheng Zhuang
Ziheng Zhuang

Ziheng Zhuang

4.9 (127)
本人：2007年10月开始外汇交易并编写MT4/5的各种小程序，C/C++编程与外汇投机爱好者。
邮箱：admin@fxmeter.com
商品目录： https://www.mql5.com/zh/users/fxmeter/seller
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通达信公式,参数N1=6,N2=12,N3=24

LC:=REF(CLOSE,1);

RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;

RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;

RSI3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N3,1)*100;


用法:

1.RSI>80为超买，RSI<20为超卖；

2.RSI以50为中界线，大于50视为多头行情，小于50视为空头行情；

3.RSI在80以上形成Ｍ头或头肩顶形态时，视为向下反转信号；

4.RSI在20以下形成Ｗ底或头肩底形态时，视为向上反转信号；

5.RSI向上突破其高点连线时，买进；RSI向下跌破其低点连线时，卖出。



    三线KDJ 三线KDJ

    股票软件通达信中的指标三线KDJ

    双线MACD 双线MACD

    本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MCAD改编。 大家已经习惯了国内软件上的两条线的MCAD，而MT4自带的MACD只有一条线。

    影线反转开仓Demo 影线反转开仓Demo

    根据K线中得长影线，进行反向操作

    标识交易时间指标 标识交易时间指标

    该指标用于自定义标识交易品种标准的交易时间段，以此来区分分析标准交易时间段与非标准时间段的行情演变。比如看CHINAA50或者SPX500，分别将其在中国或者美国交易时间段标识出来，以便盘后分析。