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通达信公式,参数N1=6,N2=12,N3=24
LC:=REF(CLOSE,1);
RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;
RSI3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N3,1)*100;
用法:
1.RSI>80为超买，RSI<20为超卖；
2.RSI以50为中界线，大于50视为多头行情，小于50视为空头行情；
3.RSI在80以上形成Ｍ头或头肩顶形态时，视为向下反转信号；
4.RSI在20以下形成Ｗ底或头肩底形态时，视为向上反转信号；
5.RSI向上突破其高点连线时，买进；RSI向下跌破其低点连线时，卖出。
三线KDJ
股票软件通达信中的指标三线KDJ双线MACD
本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MCAD改编。 大家已经习惯了国内软件上的两条线的MCAD，而MT4自带的MACD只有一条线。
影线反转开仓Demo
根据K线中得长影线，进行反向操作标识交易时间指标
该指标用于自定义标识交易品种标准的交易时间段，以此来区分分析标准交易时间段与非标准时间段的行情演变。比如看CHINAA50或者SPX500，分别将其在中国或者美国交易时间段标识出来，以便盘后分析。