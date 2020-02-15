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通达信公式改编，参数默认是N=9,M1=3,M2=3
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:SMA(RSV,M1,1);
D:SMA(K,M2,1);
J:3*K-2*D;
用法：
1.指标>80时，回档机率大；指标<20时，反弹机率大；
2.K在20左右向上交叉D时，视为买进信号；
3.K在80左右向下交叉D时，视为卖出信号；
4.J>100时，股价易反转下跌；J<0时，股价易反转上涨；
5.KDJ波动于50左右的任何信号，其作用不大。
双线MACD
本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MCAD改编。 大家已经习惯了国内软件上的两条线的MCAD，而MT4自带的MACD只有一条线。判段柱状图的形态 Judge the shape of candle bar
Doji(十字星） ThreeWhite（三白兵） Hanmmer（锤型） MorningStar（晨光之星） 等等
MT4版本三线RSI指标
MT4版本三线RSI指标，根据通达信公式改编。影线反转开仓Demo
根据K线中得长影线，进行反向操作