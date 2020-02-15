本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MCAD改编。 大家已经习惯了国内软件上的两条线的MCAD，而MT4自带的MACD只有一条线。

Doji(十字星） ThreeWhite（三白兵） Hanmmer（锤型） MorningStar（晨光之星） 等等