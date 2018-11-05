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XRSI_Candle_Vol_Zer_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XRSI_Candle_Vol_Zer.mq5 (36.95 KB) 预览
XRSI_Candle_Vol_Zer_HTF.mq5 (37.97 KB) 预览
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XRSI_Candle_Vol_Zer 指标，输入参数中有时间帧选项：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，应将 XRSI_Candle_Vol_Zer.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. XRSI_Candle_Vol_Zer_HTF

图例 1. XRSI_Candle_Vol_Zer_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22094

XCCI_Candle_Vol_HTF XCCI_Candle_Vol_HTF

XCCI_Candle_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项

XRSI_Candle_Vol_HTF XRSI_Candle_Vol_HTF

XRSI_Candle_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项

XCCI_Candle_Vol_Zer_HTF XCCI_Candle_Vol_Zer_HTF

XCCI_Candle_Vol_Zer 指标，输入参数中有时间帧选项

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