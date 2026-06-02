SUPERIOR TRADER 即將登場……

🚀 超级交易员限时优惠 发布日期： 2026年6月4日（星期四）

发射时间：布拉迪斯拉发时间（欧洲中部夏令时间）15:00



原价： 500 美元

上市优惠：五折

上市价格： 249 美元

持续时间：仅限发布后的前 3 小时



前 3 小时过后，促销窗口将关闭，价格将自动上涨至500 美元。



SUPERIOR TRADER 已是CORE INDEX投资组合的成员，并已成功通过内部投资组合筛选和实时投资组合评估。



正如交易员们所说：

“最好的交易往往是那些你没有错过的交易。”