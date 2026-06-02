SUPERIOR TRADER 即將登場……
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SUPERIOR TRADER 即將登場……

2 六月 2026, 14:14
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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6月4日（星期四），我将发布一款新的智能交易系统，该系统已包含在我的核心指数投资组合中。

✔ 不使用马丁格尔策略
✔ 无网格
✔ 每笔交易都设置止损
✔ 经过投资组合测试

是的……

上线后前3小时=五折优惠

不要追逐市场，让机器人来做。

实时信号超级交易员




超级交易员 — 全球发行计划

🚀 超级交易员限时优惠

发布日期： 2026年6月4日（星期四）
发射时间：布拉迪斯拉发时间（欧洲中部夏令时间）15:00

原价： 500 美元
上市优惠：五折
上市价格： 249 美元
持续时间：仅限发布后的前 3 小时

前 3 小时过后，促销窗口将关闭，价格将自动上涨至500 美元

SUPERIOR TRADER 已是CORE INDEX投资组合的成员，并已成功通过内部投资组合筛选和实时投资组合评估。

正如交易员们所说：
“最好的交易往往是那些你没有错过的交易。”
地区/国家 大城市 日期 本地发布时间
世界标准时间 全球时间 6月4日 13:00
美国东海岸 纽约 6月4日 09:00
美国西海岸 洛杉矶 6月4日 06:00
加拿大 多伦多 6月4日 09:00
巴西 圣保罗 6月4日 10:00
英国 伦敦 6月4日 14:00
中欧 布拉迪斯拉发/柏林/布拉格/华沙 6月4日 15:00
芬兰/希腊/罗马尼亚 赫尔辛基/雅典/布加勒斯特 6月4日 16:00
火鸡 伊斯坦布尔 6月4日 16:00
阿联酋 迪拜 6月4日 17:00
印度 新德里 6月4日 18:30
中国 北京 6月4日 21:00
新加坡/马来西亚 新加坡/吉隆坡 6月4日 21:00
韩国 汉城 6月4日 22:00
日本 东京 6月4日 22:00
澳大利亚 悉尼 6月4日 23:00
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