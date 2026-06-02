SUPERIOR TRADER 即將登場……

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6月4日（星期四），我将发布一款新的智能交易系统，该系统已包含在我的核心指数投资组合中。
✔ 不使用马丁格尔策略
✔ 无网格
✔ 每笔交易都设置止损
✔ 经过投资组合测试
是的……
上线后前3小时=五折优惠。
不要追逐市场，让机器人来做。
实时信号超级交易员
|超级交易员 — 全球发行计划
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🚀 超级交易员限时优惠发布日期： 2026年6月4日（星期四）
发射时间：布拉迪斯拉发时间（欧洲中部夏令时间）15:00
原价： 500 美元
上市优惠：五折
上市价格： 249 美元
持续时间：仅限发布后的前 3 小时
前 3 小时过后，促销窗口将关闭，价格将自动上涨至500 美元。
SUPERIOR TRADER 已是CORE INDEX投资组合的成员，并已成功通过内部投资组合筛选和实时投资组合评估。
正如交易员们所说：
“最好的交易往往是那些你没有错过的交易。”
|地区/国家
|大城市
|日期
|本地发布时间
|世界标准时间
|全球时间
|6月4日
|13:00
|美国东海岸
|纽约
|6月4日
|09:00
|美国西海岸
|洛杉矶
|6月4日
|06:00
|加拿大
|多伦多
|6月4日
|09:00
|巴西
|圣保罗
|6月4日
|10:00
|英国
|伦敦
|6月4日
|14:00
|中欧
|布拉迪斯拉发/柏林/布拉格/华沙
|6月4日
|15:00
|芬兰/希腊/罗马尼亚
|赫尔辛基/雅典/布加勒斯特
|6月4日
|16:00
|火鸡
|伊斯坦布尔
|6月4日
|16:00
|阿联酋
|迪拜
|6月4日
|17:00
|印度
|新德里
|6月4日
|18:30
|中国
|北京
|6月4日
|21:00
|新加坡/马来西亚
|新加坡/吉隆坡
|6月4日
|21:00
|韩国
|汉城
|6月4日
|22:00
|日本
|东京
|6月4日
|22:00
|澳大利亚
|悉尼
|6月4日
|23:00