1， 交易策略：趋势跟踪交易。

2， 入场模式：根据一个趋势波段的走势 , 不断的加仓。

3， 风控规则：每次止损采用固定金额比如 5%, 这样的好处是，第一不会出现爆仓，第二不会出现来回止损的现象。

4， 入场详细规则： 第一个趋势信号出现的时候，然后入场订单A，只有当订单A盈利，并且出现第二个趋势信号的时候入场订单B, 然后当订单 B盈利并且出现第三个趋势信号的时候，入场订单C, 以此类推，只有当最后一个订单是盈利的时候才可以加仓。

5， 出场规则：当整体的订单盈利大于之前资金的的固定比例的时候比如 20%的时候出场。

6， 盈亏比：盈利比采用止损和止盈金额的盈亏比，每次止损金额比如 5%，盈利是盈利本本金的20% 。 5%的亏损可以是一个订单或者是一组订单。 而20%的盈利是一组加仓订单。

这是一种保证盈亏比而又提高胜率的的有效方法。

单纯的靠一笔订单的提前设置止损止盈的方式入场，而且要求很高的胜率，短期类不容易做到。

7. 交易量，因采用趋势盈利加仓模式，可以打出很高的交易量。

那么以上规则的好处，

第一， 当趋势成立的时候可以加到满仓，账户可以直接在一个波段趋势中直接翻倍。

第二， 当账户亏损的亏损的时候最多只亏损一个订单的 5%，或者是组合单的5%。

第三， 满足盈亏比的要求。与之前的订单盈亏比不同，之前的盈亏比都是单个订单的盈亏，如此以来胜率提高比较困难。而采用组合单，盈利的时候加仓单几乎都是盈利，亏损的时候只亏损一单。只是这单一次就亏损 5%，通过提供单笔订单的止损点数来提高胜率。

喊单的信号， 只喊入场价，和5%固定止损的价，止损价格不喊，只有按每次组合单盈利20%出场的时候，才知道具体的出场价格。

类似入场效果图如下。

以上图的第一单入场做多被套了，然而止损金额 5%，所以这样就规避了在震荡行情里面来回止损导致客户埋怨。后面的空单都以此入场了，假如盈利达到20%，那么下面的所有空单的盈利可以完全可以对冲掉上面一个多单亏损。如果没有盈利到20%，那么这个组合单空单最多也就亏损5% 统一出来。如果价格涨上去，那么下面的组合空单最多亏 5%，而上面的多单获得了一次解套的机会。最差的情况就是下面的组合空单亏5%，上面的单一多单亏5%。

对于下面的这种趋势跟踪加仓，客户很容易就翻倍了，而且喊单的单子都是盈利的。

设置单笔订单固定金额的止损是为了规避这种来回震荡的行情，防止第一笔订单的止损。

因为规则里面的加仓规则是只有第一个订单是盈利的时候才可以加仓。



