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增加了提示信息的显示

9 六月 2018, 15:32
Li Liu
Li Liu
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滚雪球EA运行时，根据相同的价格空间，其目标价格是多少；根据相同的盈亏比，目标利润是多少；这些都难以记住。
为此，增加了提示信息的显示。现在方便多了。