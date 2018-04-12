外汇货币对的交易成本(The trade cost of Forex Currency) Part1

内容目录



概述

点的概念

点值

点差成本

输出全部外汇货币对的点差成本

测试

结论

概述

由于点差的存在，因此我们在交易任何一个外汇货币对时，都会有一个初始的损失，该损失即为该外汇货币对的交易成本。交易成本是我们制定交易盈亏比时的一个重要指标，交易成本对短线交易者尤其是超短线交易者尤为重要，因此，本文介绍了如何在不同的账户类型(美元账户、英镑账户等等)下，输出平台报价中所有外汇货币对的点差成本。

本文第一部分介绍了点的概念；第二部分介绍了在美元账户和非美元账户类型下，点值及其计算公式；第三部分介绍了点差的概念，以及点差成本的计算公式和相应代码；第四部分介绍了如何输出平台报价中所有外汇货币对的点差成本；第五部分将输出的点差成本与实际交易得到的点差成本作比较，检验输出数据的准确性。





点的概念

点是外汇货币对价格波动的最小单位。在外汇品种报价是四位和两位的系统中，1点代表的值是0.0001或是0.01。现在主流的外汇交易商平台中，外汇品种都是5位和3位报价，例如：EURUSD的1点即0.00001，USDJPY的1点是0.001。下图中展示了部分外汇货币对的买卖报价。

图1. 部分外汇货币对的买卖价及点差值





点值

考虑到5位和3位报价更为普遍，本文中的所有案例都以5位和3位报价为基础来做讲解，其他不同报价的系统可以同理运用，编写的MQL5代码也是适用于所有报价系统。

一个5位报价的货币对，波动1点即0.00001，或是一个3位报价的货币对，波动1点即0.001，它们每标准手产生的点值是多少？

首先，计算具体的点值是多少，我们要确定账户货币是什么？

1. 账户货币是美元USD

那么，考虑三种情况：1) 基础货币为USD的直盘货币对；2) 基础货币为非USD的直盘货币对；3) 交叉货币对。

这里有几个概念作简要解释：以EURUSD为例，该货币对的基础货币是EUR，利润货币是USD；在美元账户中，直盘货币是指基础货币或利润货币是USD的货币对，例如EURUSD、USDJPY，而交叉货币对指基础货币和利润货币都不为USD的货币对，例如EURJPY、EURGBP。

1) 基础货币为USD的直盘货币对

例如：USDJPY，USDCAD等。

这种情况下的点值是：

(公式1)

其中：

Lots：交易手数

ContractSize：一标准手合约大小，外汇品种为100,000基础货币

SymbPoint：该货币对波动最小点

pips：波动点数

Price：该货币对当前价格

以USDJPY为例，一标准手波动一个点，Lots=1，ContractSize=100,000(USD)，MinPoint=0.001(JPY/USD)，pips=1，Price为USDJPY的当前价格。

参考图一假设此时USDJPY价格为112.410(JPY/USD)，那么，一标准手USDJPY波动一个点的点值是0.89(USD)。

2) 基础货币为非USD的直盘货币对

例如：EURUSD，GBPUSD等。

这种情况下的点值是：

(公式2)

以EURUSD为例，一标准手波动一个点，Lots=1，ContractSize=100,000(EUR)，SymbPoint=0.00001(USD/EUR)，pips=1。

那么，一标准手EURUSD波动一个点的点值是1(USD)。

3) 交叉货币对

例如：EURJPY，EURGBP等。交叉货币对的计算有以下两种情况：

利润货币的直盘货币对基础货币为USD，例EURJPY，利润货币为JPY，其直盘货币对为USDJPY，USDJPY的基础货币为USD，

这种情况下的点值是：

(公式3)

其中：Price为利润货币的直盘货币对的当前价格。

以EURJPY为例，一标准手波动一个点，Lots=1，ContractSize=100,000(EUR)，SymbPoint=0.001(JPY/EUR)，pips=1，Price为USDJPY的当前价格。

参考图一假设此时USDJPY价格为112.410(JPY/USD)，那么，一标准手EURJPY波动一个点的点值是0.89(USD)。

利润货币的直盘货币对基础货币非USD，例EURGBP，利润货币为GBP，其直盘货币对为GBPUSD，GBPUSD的基础货币非USD，

这种情况下的点值是：

(公式4)

其中：Price为利润货币的直盘货币对的当前价格。

以EURGBP为例，一标准手波动一个点，Lots=1，ContractSize=100,000(EUR)，MinPoint=0.00001(GBP/EUR)，pips=1，Price为GBPUSD的当前价格。

参考图一假设此时GBPUSD价格为1.34178(USD/GBP)，那么，一标准手EURGBP波动一个点的点值是1.34(USD)。

2. 账户货币是非美元

这里假设入金货币是英镑GBP，其他情况同理。

此时，所有GBP的货币对为直盘货币对，非GBP的货币对为交叉货币对。

同样考虑三种情况：1) 基础货币为GBP的直盘货币对；2) 基础货币为非GBP的直盘货币对；3) 交叉货币对。

1) 基础货币为GBP的直盘货币对

例如：GBPUSD，GBPJPY，GBPCAD等。

这种情况下的点值是：

其中：Price为该货币对当前价格。

以GBPUSD为例，一标准手波动一个点，Lots=1，ContractSize=100,000(GBP)，SymbPoint=0.00001(USD/GBP)，pips=1，Price为GBPUSD的当前价格。

参考图一假设此时GBPUSD价格为1.34178(USD/GBP)，那么，一标准手GBPUSD波动一个点的点值是0.75(GBP)。

2) 基础货币为非GBP的直盘货币对

例如：EURGBP等。

这种情况下的点值是：

以EURGBP为例，一标准手波动一个点，Lots=1，ContractSize=100,000(EUR)，SymbPoint=0.00001(GBP/EUR)，pips=1。

那么，一标准手EURGBP波动一个点的点值是1(GBP)。

3) 交叉货币对

例如：EURUSD，EURJPY等。交叉货币对的计算有以下两种情况：

利润货币的直盘货币对基础货币为GBP，例EURUSD，利润货币为USD，其直盘货币对为GBPUSD，GBPUSD的基础货币为GBP，

这种情况下的点值是：





其中：Price为利润货币的直盘货币对的当前价格。

以EURUSD为例，一标准手波动一个点，Lots=1，ContractSize=100,000(EUR)，MinPoint=0.00001(USD/EUR)，pips=1，Price为GBPUSD的当前价格。

参考图一假设此时GBPUSD价格为1.34178(USD/GBP)，那么，一标准手EURUSD波动一个点的点值是0.75(GBP)。

利润货币的直盘货币对基础货币非GBP，外汇品种中不存在，如果存在该货币对，这种情况下的点值应是：





其中：Price为利润货币的直盘货币对当前价格。



