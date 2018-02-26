自由组合产品曲线跟单交易法

开发思路：

以个性化跟单系统为技术基础，通过对喊单的盈利曲线进行自定义重组，快慢线求均 求布林轨等技术分析，对跟单仓位，跟单方向进行自动调整。

交易规则：

跟单小马丁策略，根据喊单策略盈利曲线倍投跟单。当快慢均线金叉，且盈利K线在大周期均线下，两倍仓位建仓，击穿布林轨上轨后回归正常仓位。

EA参数简介：

支持多品种 多策略的盈利曲线重新组合

下面我们将用ATM跟单交易法V1.2对账户10082778中的DGV2.2震荡策略，MACD回调趋势策略组合的产品进行自定义曲线分析，并选择性跟单。

10082778账户曲线：

通过外参进行盈利曲线组合：支持多货币 多策略

输出最近比较震荡的品种GBP,AUD,CHF,EUR的盈利曲线组合,并新增跟单控制开关，组合好曲线再开启跟单策略。





输出曲线：

由自定义的品种组合策略效果来看，回撤跟盈利率都有很大的提高，通过这个方法，我们可以自定义我们需要跟单的最优方案，再进行策略跟单，提高夏普比。

开启策略跟单开关后，跟单账户就可以根据我们自定义的盈利曲线进行仓位调整跟单，并且跟单限定在组合曲线的品种和策略上，完成智能识别行情调整资金比例的交易架构。



