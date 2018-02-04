市场分析
交易策略

市场分析

4 二月 2018, 09:57
Bajin Bai
Bajin Bai
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市场行情分析

三个阶段：蓄力、发力、卸力。

     散乱（观察）
蓄力：
     集中（准备）


     发动（建仓）
发力：
     强劲（持建）


     走弱（分平）
卸力：
     停滞（离场）