中国在亚洲货币战中发号施令

随着全球货币战风险与日俱增，现在全世界的目光落在中国身上，担心中国是否会让人民币贬值，以避免经济增长急剧放缓。

亚洲国家央行争先恐后降息，不仅因为它们注意到了通缩风险，它们还认识到，一旦中国贬值人民币，留给它们的政策选择就十分有限了。

抢在人民币贬值前降息

印度尼西亚周二意外降息，加入新加坡、印度和中国的降息阵营。以上国家央行今年无一例外意外采取货币宽松政策。

印尼央行降息之举，从某种程度上反映了人民币的表现对亚洲地区的决策影响多么深刻。

印尼货币正在贬值，通胀虽然有所缓和但仍然很高。不过，印尼周二降息暗示了事情的紧急性，因为两大风险可能即将显现。那就是，美国债券收益率上升以及人民币急剧贬值。

两种情况发生都将导致亚洲国家货币大跌以及资本外逃。

虽然美联储昨晚仍重申不急于加息，但人民币贬值的可能性正在增长。

汇丰银行亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称，中国选择人民币贬值很正常。中国国内通缩风险加大，有关其跟随日本和欧元区脚步，放松货币增长的预期上升，而货币宽松将引发人民币、欧元以及其他主要货币贬值。

Frederic Neumann说，“在亚洲央行实施宽松政策这样工程中，中国可以说掌握了扳手。”

人民币作为定海神针

中国允许人民币贬值无可厚非，过去一年，人民币升值幅度相当大。

目前，中国CPI跌至5年新低。由于中国政府正试图限制地方债，所以不太愿意大降息，也不愿意增加政府开支。

人民币疲软有助于支持出口盈利，刺激增长，并为经济创造就业岗位。去年，中国新增就业创下24年最低水平。

不过，中国同样有强大的理由保持人民币稳定。资本流出可能引发不安，导致房价崩溃，陷入影子银行坏账和违约的恶性循环。

尽管中国央行已经允许人民币逐步贬值，甚至改变了每日的中间价指导，但人民币贬值的幅度依旧温和。自去年11月以来，人民币兑美元下跌了2.3%，幅度小于大多数亚洲国家货币。印尼盾同期下跌了6%。

美银美林分析师称，人民币贬值仍然是个尾部风险，意味着几率很小。但他们估计，2015年人民币贬值10%的几率为30%。

由于大多数亚洲国家要么大量向中国出口，要么与中国争抢全球进口需求，因此它们对货币竞争性贬值的趋势将加剧。

Neumann称，“人民币成为了亚洲这艘大船的锚，我们只是希望中国不要将锚抛出船去，大家就都危险了。”