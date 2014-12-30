30日海外大宗商品交易市场综述

能源方面：周一国际油价再创5年新低，由于全球经济环境不景气分析师对原油需求的预期一再下降，导致油价一跌狂泻。

在维持56美元/桶两周之后，美国原油基准西德克萨斯中质油二月合约下跌1.12美元，收于53.61美元/桶。

布伦特原油二月合约下跌57美分，收于57.88美元/桶。两大原油基准均创2009年5月以来新低。

分析师表示，原油市场正承受着来自多方面的压力。首先是希腊政局的不稳定性会影响欧元区经济，其次中国工业领域数据疲软将影响需求，最后是美国原油库存将会上升。

Again资本John Kilduff说：“目前原油市场处于深度熊市当中。”

他还指出，由于利比亚政府与叛军之间的冲突导致储油船起火导致其产量下降，在周一早盘时段原油走势偏强，但对市场的支撑有限，原油最终还是下跌。

贵金属方面：周一国际金价收低，但是投资者密切关注希腊局势的发展。政治局势的不稳定将会引发对黄金的避险需求。

纽交所Comex黄金期货二月主力合约下跌1.1%，收于1181.9美元/盎司。

然而周一金市交投清淡，主要是多数市场还处于年末休假状态。美元的小幅反弹给黄金带来不少压力，令持有其他货币的投资者在购买黄金的成本增加。

美元兑其他一揽子货币的WSJ美元指数近期上涨0.4%，交投于83.05。

希腊议会选举失败令其总统选举之路增添不少障碍，这将会使反对党重夺优势，而这对其援助计划造成威胁。

欧洲股市受此消息影响大幅下跌，使得欧元区经济稳定性担忧加剧。黄金在此时则会因政局的不确定性而出现上涨，因为投资者认为黄金是避险的最好投资品种。

基础金属方面：周一期铜价格结束了长达四天之久的下行趋势，交易员在空头对赌的交易中获利了结。

期铜三月主力合约上涨0.3%，收于2.8220美元/磅。

早盘时段，中国11月工业盈利数据下滑至两年新底令铜价承压，盘中最低跌至四年半低点2.7560美元/磅。

中国是全球最大的铜消费国，而其工业领域滞缓将影响铜的需求。

中国占全球铜需求的40%，而今年中国第三季度经济增长放缓至7.3%，令铜需求前景堪忧。

中国政府已经采取行动来刺激其经济增长，包括降准以及改变GDP计算方法等。但许多投资者则认为中国政府并没有尽全力去刺激经济。铜价自今年年初以来下跌近17%。