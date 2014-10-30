世界银行在《中国经济简报》29日刊中提到，鉴于今年国内经济活动低于预期，世行将对2014年的增长预测下调至7.4%。这一预测结果与本月 6日该行发布的《东亚经济半年报》预测相同。《中国经济简报》还表示，中国目前如果强调实现短期增长目标，会导致实施必要政策推动经济走上更可持续的中期 发展轨道的挑战性增大。特别是，如果将关注点放在实现宏大的增长目标上，就需要采取更具扩张性的宏观经济政策。而在不确定的全球经济环境下，中国须保持较 大的政策缓冲空间，以备在出现意外的国内或外部经济冲击时保持宏观经济的稳定。



大家认为，随着政府加大政策力度将经济纳入更可持续的增长轨道，2015至2016年中国平均经济增速预计将放缓至略高于7%的水平。

“短期的主要政策挑战是加强金融部门的市场纪律。从中期来说，挑战是如何保持改革势头。”世界银行中国首席经济学家吴卓瑾说，尤其重要的是要采取有助 于将资源从产能过剩的部门逐渐转移出来的政策，特别是采取逐渐取消政府担保和允许效率低的企业包括效率低的国有企业破产的措施。这就需要在加强市场纪律和 避免扰乱劳动力市场两者之间小心平衡。行政性信贷配置需要逐渐由市场化机制所取代。

北京天则经济研究所同日发布报告《2014年第三季度宏观经济分析》。中国社会科学院经济研究所研究员张曙光对《经济参考报》记者表示，中国今年第三 季度国内生产总值（GDP）增长7.3%，比一、二季度分别低0.1和0.2个百分点，呈进一步回落态势，表明中国经济运行的确进入了中速增长的“新常 态”，需提升对经济增速下行的容忍度。中国经济趋缓之势已成，尽管第四季度有可能微升，但不可能改变基本趋势，世界银行也调減了対中国经济的预测。因为宏 观政策只能解决短期稳定问题，长期稳定和发展还要靠体制转型和结构改革，而这不是短期可以奏效的