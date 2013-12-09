"New Bar" （新柱）事件处理程序

简介

指标与 EA 的编程员，始终都对编写紧凑代码（从执行时间角度考虑）饶有兴趣。您可以从不同的角度来处理这一问题。我们会从本文中这一宽泛主题，讨论似乎已经解决的问题：检查有无新柱。这是限制计算循环时十分常用的一种方式，因为图表上有新柱生成期间，则所有的计算和交易操作都会被执行一次。所以，待讨论内容如下：

探测新柱的方式。

现有新柱探测算法的不足之处。

创建新柱探测的通用方法。

应用此方法的微妙细节与方式。

NewBar 事件及其处理程序 - OnNewBar()。

探测新柱的方式

现在，就如何探测新柱，已经有一些可接受的解决方案。比如说，可以在 《“EA 交易”中的限制与验证》、 《指标的经济计算原则》 或 这里找到。顺便提一下，我推荐了解上述材料。它会促成您对我将要讲到内容的理解。

上述材料利用了追踪当前未完成柱开盘时间的原则。此方法非常简单而且可靠。探测新柱还有其它的方法。

比如说，在作此用途的自定义指标中，您可以利用 OnCalculate() 函数的两个输入参数：rates_total 与 prev_calculated。此方法的局限 - 基本上已是公认事实：它只能用于探测当前图表上的新柱，且仅限指标。如果您想就另一周期或交易品种查找新柱，就必须采用其他技术。

或者，举个例子，如果 Tick Volume （价格跳动量） = 1，或是所有柱价格均相等，则您可以尝试就其第一次跳动捕获新柱：价格跳动量 ＝ 1 即指：开盘价 ＝ 最高价 ＝ 最低价 ＝ 收盘价。这些方法在测试中可能表现良好，但实际交易中却时常出错。这是因为，第一与第二次价格跳动之间的时长，有时不足以令其捕获到生成的柱。如果市场动态强劲、或是互联网连接质量差，这种问题就尤为显著。

有一种基于 TimeCurrent() 函数探测新柱的方法。顺便提一下，如果您需要探测当前图表有无新柱，这种方法很不错。我们会在本文末尾处用到它。

嗯，您甚至可以问问邻居：“嘿，有新柱吗？”我很想知道他会怎么回答？嗯，好吧，您旨在探测新柱，对于当前未完成柱开盘时间的追踪原则的选择，就让它结束吧。其简单性、可靠性的的确确行之有效。

起点

如上所述的各种东西，对于探测新柱而言，都不错。但是……

要了解“但是”什么，作为起点（或原型），我们会利用简单且行之有效的函数来探测新柱 - 源于 《“EA 交易”中的限制和验证》 一文。所示如下：

bool isNewBar() { static datetime last_time= 0 ; datetime lastbar_time= SeriesInfoInteger ( Symbol (), Period (),SERIES_LASTBAR_DATE); if (last_time== 0 ) { last_time=lastbar_time; return (false); } if (last_time!=lastbar_time) { last_time=lastbar_time; return (true); } return (false); }

该原型函数确实有效，也确实有其存在的权利，但是……

原型函数的分析

我曾将此函数复制到我（舍我其谁）那最好最棒的“EA 交易”源代码中，却没有效果。我就开始研究。下述是我针对此函数的一些心得。

函数头。 所以，我们每一个都看一看。我们从函数头开始：

bool isNewBar()

我喜欢函数头，它非常简单、直观，而且无需处理传入参数。如果将来能以这种形式使用就好了。

调用次数限制。 函数头之后，是初始化静态变量的第一个语句：

static datetime last_time= 0 ;

一切看起来都很不错，但是……

问题是我们使用的是静态变量。帮助主题告诉我们：帮助主题告诉我们：

如果您由一处调用该原型函数，则我们已经如愿以偿。但是，如果我们想要使用此函数，比如说，再一次换个地方在相同的计算循环中，它就会始终返回 false，也就意味着没有柱。这种情况未必总是对的。本例中的静态变量，对原型函数调用的次数施加了人为限制。

通用性问题。 原型函数中的下述语句大致如下：

datetime lastbar_time= SeriesInfoInteger ( Symbol (), Period (),SERIES_LASTBAR_DATE);

要获取最后一个未完成柱的开盘时间，将 SeriesInfoInteger() 函数与 SERIES_LASTBAR_DATE 修饰符搭配使用合情合理。

我们的原型 isNewBar() 最开始被设想为一种简单、默认使用交易工具和当前图表周期的函数。如果您只想追踪当前图表上的新柱，这样可以接受。但是，如果我使用的周期和工具不仅仅限于当前图表，那怎么办呢？再者说，如果我有一些复杂图表呢？比如说，我决定要标绘 Renko 或 Kagi 图时怎么办呢？

想难住我们也不容易。稍后我们再讨论如何修复这一问题。

错误处理。 我们来看看 SeriesInfoInteger() 函数。如在图表尚未形成时运行，您认为它会返回什么？可能会出现此类情况：比如说，如果您已将“EA 交易”或指标附至图表，并决定更改周期或交易品种，或者是您重启终端时。那么，时间序列更新时会发生什么呢？顺便说一下，其在 Help （帮助）主题中的警告如下：

数据可用性 存在 HCC 格式（甚至是即用型 HC 格式）的数据， 并不能始终表明这些将于图表上显示或在 MQL5 程序中使用的数据绝对可用。 从 MQL5 程序访问价格数据或指标值时要记住，并不保证它们于特定时间或从特定时间起的可用性。这是因为，为了节约系统资源，MetaTrader 5 中 并不存储 mql5 程序所需数据的完整副本；而只是给出直接访问终端数据库的权限。 所有时间表的价格历史，均通过 HCC 格式的一般数据构建，而且，来自服务器的任何数据更新，都会导致所有时间表数据的更新及指标的重新计算。正因如此，就算是数据刚刚还可用，现在访问也可能遭拒。

那么，此函数会返回什么呢？要避免这种不确定性，您需要以某种方式开始捕获最后一个未完成柱开盘时间的查询错误。

初始化的可能性。 我们继续研究我们原型函数的下述语句：

if (last_time== 0 ) { last_time=lastbar_time; return ( false ); }

这里的一切都显得顺理成章。但是，还有一个细微差别。您是否注意到了上述来自 Help 的语句：“静态变量从程序执行时起便存在，而且，在指定的 OnInit() 函数之前，只会初始化一次”？如果初始化 last_time 变量需要更多的时间，该怎么办？更确切地说，如果您想手动创建一个首次调用的情境，该怎么做？又或者，某些其它的情境呢？如果您知道答案，那么，问问题就简单了。但后面还有更详细的说明。

柱的数量。 接下来，我们的原型函数代码如下：

if (last_time!=lastbar_time) { last_time=lastbar_time; return ( true ); }

您看到了，像我这样的程序员都能做到，所以 if 运算符一定会让客户端和策略测试程序“大吃一惊”。从逻辑上讲，过去的时间总是会早于当前。也就是说，last_time < lastbar_time。由于程序的意外错误，我们也会坐上时光机器，或者，更确切地说 - 相反的情况发生了：lastbar_time < last_time。够惊喜吧！一般来讲，这样的时间导论都能轻松探测出来，并显示错误消息。

但守得云开见月明。在观察我的“时光机器”的同时，我发现在 isNewBar() 的各次调用中不只可以显示一个新柱。图表周期越小，两次函数调用之间出现多个柱的机率就越高。造成这一情况的原因有很多：从计算时间长，到临时失去与服务器的连接，不一而足。有用的不仅是接收新柱信号的机会，还包括柱数。

我们的原型函数如下结束：

return ( false );

是的，如果我们已经过了这条线 - 柱就不是新的了。

创建新的 isNewBar() 函数

以下部分将会很有意思。我们来解决探测到的缺点。您知道，我这人有一点过度谦虚，竟然将此部分内容命名为“创建新的 isNewBar() 函数”。我们来点更实际的。

我们从摆脱函数调用次数的限制开始。

首先想到的，就是您可以使用与 《指标的经济计算原则》 中或来自这里 isNewBar 的 isNewBar() 一样名称的函数。也就是说，要将存储多个 last_time 值的数组纳入函数主体，放入来自不同地方的 isNewBar() 函数调用计数器，以此类推。当然，所有这些都是有效版本，且可实施。但是想像一下，如果我们编写一个根据 12 个货币对工作的多货币“EA 交易”呢？那样会有非常多的必要细节要考虑，不会混淆吗？

我们该怎么做呢？答案在此！

面向对象编程的妙处即在于，某些类的对象或实例，可以独立于同类的其它实例“自给自足”。所以，我们开始创建一个类 CisNewBar，如此一来，我们就能够在“EA 交易”或指标中的任何地方不限次数地生成此类的实例。并让每个实例都能“自给自足”。

我们必须着手处理的内容如下：

class CisNewBar { protected : datetime m_lastbar_time; public : void CisNewBar(); bool isNewBar(); }; bool CisNewBar::isNewBar() { ... return (false); }

原来的 isNewBar() 函数现在成了方法。注意：现在没有了静态变量 last_time - 换成了现在的受保护类函数 m_lastbar_time。如果我们当时将静态变量留在 isNewBar() 方法中，那么，我们所有的努力都将劳而无功，因为我们会面临之前 isNewBar() 函数同样的问题 - 都是静态变量的功能。

而现在，最后一个柱的时间会被存储到类的受保护变量 m_lastbar_time 中，而且，在每个类实例中，都会为此变量分配内存。由此，我们就能够去除原型函数中存在的调用次数限制。我们可以在 MQL 程序中的不同地方不限次数地调用 isNewBar() 方法，为每个地方创建类实例。

这种事情我们已经是手到擒来。现在，我们主攻通用性。向新类中添加东西之前，我想让您看看一个有趣的想法：

我们做个推论。我们想要什么？ 想要获取新柱相关信号。我们想要怎么实现？ 这样，如果最后一次价格跳动（或最后时刻）时当前未完成柱的开盘时间晚于前一次跳动（或前一时刻）时当前未完成柱的开盘时间，则会形成新柱。话很绕口，但绝对没错。总结起来，就是我们需要对比时间。因此，我认定将当前未完成柱的开盘时间 newbar_time 传递到 isNewBar() 方法中是符合逻辑的。之后，方法头如下所示：

bool isNewBar( datetime newbar_time)

先不要问把这个 newbar_time 带到哪里 - 假设这是已知的。稍后我们再深入研究。

顺便说一下，将时间传递到 isNewBar() 方法中，我们就得到了一个探测新柱的非常灵活的工具。我们将具备利用所有交易工具来涵盖各种标准图表周期的能力。因为它的出现，我们现在不再依赖于交易品种名称和周期长短。

我们还可以使用非标准图表。比如说，如果您要绘制价格跳动烛形图，或是 Renko 或 Kagi 图表，它们的柱开盘时间几乎从不会与标准图形周期的时间一致。在这种情况下，我们的函数不可或缺。

好，现在通用性也没有问题了。我们根据自己的想法来补充 CisNewBar 类：

class CisNewBar { protected : datetime m_lastbar_time; uint m_retcode; int m_new_bars; string m_comment; public : void CisNewBar(); bool isNewBar( datetime new_Time); }; bool CisNewBar::isNewBar( datetime newbar_time) { m_new_bars = 0 ; m_retcode = 0 ; m_comment =__FUNCTION__+ " 成功检查新柱线" ; if (m_lastbar_time>newbar_time) { m_comment=__FUNCTION__+ " 同步错误: 前柱线时间 " + TimeToString (m_lastbar_time)+ ", 请求的新柱线时间 " + TimeToString (newbar_time); m_retcode=- 1 ; return (false); } if (m_lastbar_time== 0 ) { m_lastbar_time=newbar_time; m_comment = __FUNCTION__ + " 初始化 lastbar_time = " + TimeToString (m_lastbar_time); return (false); } if (m_lastbar_time<newbar_time) { m_new_bars= 1 ; m_lastbar_time=newbar_time; return (true); } return (false); }

查看类的源代码，您很可能已经注意到，我们已经考虑到了运行时间错误的追踪，也已经引入了存储新柱数量的变量。

一切就绪，但是我们的通用方法 isNewBar(datetime newbar_time) 却有一个重大的不便之处。不便之处在于，我们总是要担心 EA 或指标源代码中（假想） newbar_time 时间的计算。

幸运的是，某些情况下我们可以简化您的工作，将此函数委托给类的新增方法。对于原型函数中的标准周期和交易品种而言，可以利用带有 SERIES_LASTBAR_DATE 修饰符的第二版 SeriesInfoInteger() 函数来实现，而所有其它情况则都采用泛型方法。得到的代码如下：

int CisNewBar::isNewBar() { datetime newbar_time; datetime lastbar_time=m_lastbar_time; ResetLastError (); if (! SeriesInfoInteger (m_symbol,m_period,SERIES_LASTBAR_DATE,newbar_time)) { m_retcode= GetLastError (); m_comment=__FUNCTION__+ " 当获取最后柱线开盘时间时错误: " + IntegerToString (m_retcode); return ( 0 ); } if (!isNewBar(newbar_time)) return ( 0 ); m_new_bars=Bars(m_symbol,m_period,lastbar_time,newbar_time)-1; return (m_new_bars); }

那么，现在我们都有什么？现在，针对标准周期，我们无需再关注最后一个未完成柱开盘时间的确定。我们已将原型函数处理成了调用简单、不再存在原有缺点的函数。甚至还实现了额外的优势，其中包括错误代码、运行时间注释以及新柱数量。

还忘了什么吗？没错。还差最后一步 - 初始化。为此，我们会运用类构造函数和多个 Set 方法。我们的类构造函数如下所示：

void CisNewBar::CisNewBar() { m_retcode= 0 ; m_lastbar_time= 0 ; m_new_bars= 0 ; m_comment= "" ; m_symbol= Symbol (); m_period= Period (); }

Set 方法如下所示：

void SetLastBarTime( datetime lastbar_time){m_lastbar_time=lastbar_time; } void SetSymbol( string symbol) {m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" )? Symbol ():symbol; } void SetPeriod( ENUM_TIMEFRAMES period) {m_period=(period== PERIOD_CURRENT )? Period ():period; }

因为有类构造函数，我们无需再将心思花在交易品种的初始化和当前图表的周期上。因为在原型函数中，它们会被默认使用。但是如果我们需要使用另一个交易品种或图表周期，则可以将其用于创建的 Set 方法。此外，您还可以利用 SetLastBarTime(datetime lastbar_time) 重新创建“首次调用”的情境。

综上所述，我们来创建多个 Get 方法，以从“EA 交易”与指标的类中获取相应数据：

uint GetRetCode() const { return (m_retcode); } datetime GetLastBarTime() const { return (m_lastbar_time);} int GetNewBars() const { return (m_new_bars); } string GetComment() const { return (m_comment); } string GetSymbol() const { return (m_symbol); } ENUM_TIMEFRAMES GetPeriod() const { return (m_period); }

现在，我们可以在 mql5 程序中获取所有必要信息。可以为创建 CisNewBar 类划上一个句号了。

类的完整源代码，请见 Lib CisNewBar.mqh 随附文件。

CisNewBar 类使用示例

我建议您仔细研究一下类的使用示例，领略由我们缔造的所有微妙细节。可能不只优点，还有缺点。

示例 1. 首先，我们为来自 《“EA 交易”中的限制和验证》 一文的 isNewBar() 函数创建一个完全相同的“EA 交易”。

#property copyright "Copyright 2010, Lizar" #property link "Lizar-2010@mail.ru" #property version "1.00" #include <Lib CisNewBar.mqh> CisNewBar current_chart; void OnTick () { if (current_chart.isNewBar()> 0 ) { PrintFormat ( "新柱线: %s" , TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS)); } }

我们在带有相同货币对和周期的图表上运行两个“EA 交易”。看看结果如何：

首先，两个“EA 交易”同时报告新柱相关信息。之后，它们陷入沉默，仅四分钟过后，它们通知有一个新住（标注为 1）。情况正常 - 我断开互联网几分钟，再来看看什么情况。尽管已经形成了几个柱，但我们并未收到相关信息。我们的新型“EA 交易”可以纠正这一缺陷，因为 isNewBar() 方法允许这样。

接下来，我将图表周期改为 M2。“EA 交易”的反应有所不同。CheckLastBar 开始每 2 分钟报告一个新柱，而 Example1NewBar 则每分钟都汇报新柱信息，就像周期没改过一样（标注为 2）。

current_chart 实例已通过类构造函数初始化的这一情况，已附至图表。如您更改“EA 交易”的周期，已经附至图表的类构造函数不会启动，而“EA 交易”则会继续使用 M1 周期。这就说明，我们的类实例自给自足，不受环境变化的影响。这样有利有弊 - 皆取决于任务。

要让我们的“EA 交易”充当 CheckLastBar，我们需要在 OnInit() 函数中初始化受保护类变量 m_symbol 与 m_period。动手吧。

示例 2. 我们向“EA 交易”引入一些附加项，然后再跟 CheckLastBar 对比其性能。“EA 交易”的源代码作为 Example2NewBar.mq5 文件随附。在带有相同货币对和周期的图表上运行“EA 交易”。为其创建与上一次相同的障碍。看看结果如何：

和上次差不多，“EA 交易”首先同时报告新柱。之后，我将互联网断开几分钟……再联网。我们的新“EA 交易”不仅报告新柱，还报告它们出现的数量（标注为 1）。对于大多数的指标和 EA 而言，此数字都意味着未被计算的柱的数量。由此，我们拥有了一个低成本高效益的重新计算算法的良好基础。

接下来，我将图表周期改为 M2。与示例 1 不同的是，“EA 交易”同步运行（标注为 2）。OnInit() 函数中的受保护类变量 m_symbol 和 m_period 的初始化起到了作用！如更改交易品种（标注为 3），“EA 交易”也是一样。

示例 3. 我们在 CisNewBar 类中置入了追踪错误的可能性。有可能“EA 交易”就是为了无需追踪错误而设计。那么，就不要使用这种可能性。我们会试着手工创建一种可能出现错误的情境，并努力捕获它。为此，我们再稍微补充一下“EA 交易”的源代码（Example3NewBar.mq5 文件）。

接下来我要做什么呢？与往常一样，我会在分钟图表上运行 Example3NewBar。之后，我就开始更改图表的工具，希望会出现终端在“EA 交易”请求之前没时间累积时间序列的情况。总之，我会折磨折磨客户端，看看能怎样……

几次尝试之后，我们的“EA 交易”捕获到一个错误：

现在我们可以自信地说：我们能够捕获运行时间错误了。如何处理它们，就是个人喜好问题了。注意，我们已经四次追踪到这个错误了。下载结束且图表形成时，“EA 交易”提示说我们只忽略了 1 个柱。

顺便提一下，如果查看“EA 交易”源代码，您可能已经发现：只要 isNewBar() 方法返回值小于等于零，就有必要检查有无错误。

警告：如果您在试验期间更改图表周期，那么，在您将图表周期由小改大时，就会得到一个同步错误。这是因为 H1 的柱开盘时间（仅作示例）早于 59 种情况下的 M1。要在切换图表周期时避免这个错误，您需要在 OnInit() 函数中利用 SetLastBarTime (datetime lastbar_time) 方法完成 m_lastbar_time 变量的妥善初始化。

示例 4. 我们在本例中将“EA 交易”的任务复杂化。采用三种货币对：M1 上的 EURUSD，M1 上的 GBPUSD 以及 M2 上的 USDJPY。带首个货币对的为当前图表，而且我们也只就其留意新柱。通过第二个货币对，我们计算“EA 交易”启动之后形成的柱的数量。我们会计数，直到首个货币对发出有新柱的信号。而就第三种货币对，我们会持续（EURUSD 上如果出现柱) 执行受保护类变量 m_lastbar_time 的初始化。“EA 交易”的源代码作为 Example4NewBar.mq5 文件随附。

我想通过创建本示例，找出 CisNewBar 类在多货币模式下的运行方式。好了，将其启动……得到的代码如下：

结果带来了问题。我趁热打铁，在策略测试程序中以此时间间隔运行。策略测试程序结果：

之后，您可以玩一玩“找出 10 处不同”这个游戏。除了“EA 交易”在演示账户上工作的怪事之外，很明显，演示账户与策略测试程序之间亦有不同 - 而且它们显而易见。利用正确方法实施的相似对比，不仅会揭示“EA 交易”的缺陷，还允许将其消除。可能我会分析其发生原因、发生方式，以及需要在“EA 交易”中做出哪些修复。

示例 5. 我们从未在示例中显式使用最为通用的探测新柱的方法 - isNewBar(datetime newbar_time)。为此，我会取下 《 MQL5 中创建价格跳动指标》 文中的价格跳动烛形图，并添加一个缓冲区，以存储柱线开盘时间（文件 TickColorCandles v2.00.mq5）。我会编写一个非常简短的“EA 交易”，指明新的价格跳动烛形图的时间（文件 Example5NewBar.mq5）：

#property copyright "Copyright 2010, Lizar" #property link "Lizar-2010@mail.ru" #property version "1.00" #include <Lib CisNewBar.mqh> CisNewBar newbar_ind; int HandleIndicator; int OnInit () { HandleIndicator= iCustom ( _Symbol , _Period , "TickColorCandles v2.00" , 16 , 0 , "" ); if (HandleIndicator== INVALID_HANDLE ) { Alert ( " 创建指标句柄时错误, 错误代码: " , GetLastError ()); Print ( " EA 初始化不正常. 交易不允许." ); return ( 1 ); } if (! ChartIndicatorAdd ( ChartID (), 1 ,HandleIndicator)) { Alert ( " 图表挂载指标时错误, 错误代码: " , GetLastError ()); return ( 1 ); } Print ( " EA 初始化成功. 交易允许." ); return ( 0 ); } void OnTick () { double iTime[ 1 ]; if ( CopyBuffer (HandleIndicator, 5 , 0 , 1 ,iTime)<= 0 ) { Print ( " 获取指标时间值失败. " + "

下次尝试获取指标值将在下次即时价到达." , GetLastError ()); return ; } if (newbar_ind.isNewBar(( datetime )iTime[ 0 ])) { PrintFormat ( "新柱线. 开盘时间: %s 最后即时价到达时间: %s" , TimeToString (( datetime )iTime[ 0 ],TIME_SECONDS), TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS)); } }

当然，您也注意到了我们如何获取价格跳动烛形图开盘的时间。非常简单，不是吗？我将指标和“EA 交易”放入其文件夹，编译并运行“EA 交易”。正常，结果如下：

"New Bar" （新柱）事件处理程序



本文接近尾声，我还有一个想法要与您分享。论坛（俄语）上提出了一个想法：如果有一个标准的 "new bar" （新柱）事件处理程序该多好啊。可能会有开发人员来做，也可能没有。但 MQL5 的妙处即在于，它可以简洁优雅地实现最令人瞠目结舌的想法。

如果您想有一个"new bar" 事件处理程序（或 NewBar） - 那么就动手吧！尤其是，利用我们的类，现在就可以捕获该事件了。我们的 EA（带 NewBar 事件处理程序 OnNewBar()）如下所示：

#property copyright "Copyright 2010, Lizar" #property link "Lizar-2010@mail.ru" #property version "1.00" #include "OnNewBar.mqh" void OnNewBar() { PrintFormat ( "新柱线: %s" , TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS)); }

看起来相当不错。我们的“EA 交易”看起来非常简单。该处理程序会打印新柱相关字符串。这就是它的全部工作。欲知如何追踪 NewBar 事件及如何运行处理程序，您需要查阅 OnNewBar.mqh 文件：

#property copyright "Copyright 2010, Lizar" #property link "Lizar@mail.ru" #include <Lib CisNewBar.mqh> CisNewBar current_chart; void OnTick () { int period_seconds= PeriodSeconds ( _Period ); datetime new_time= TimeCurrent ()/period_seconds*period_seconds; if (current_chart.isNewBar(new_time)) OnNewBar(); }

看到了吧，这里也没什么复杂的。但是，我想请您注意两个时刻：

第一个。您也注意到了，我利用 TimeCurrent() 函数来计算柱开盘时间，利用第一种方法来检查来自类的 NewBar 事件。搭配得很不错。它基于此方法的下述事实：在使用带有 SERIES_LASTBAR_DATE 修饰符的 SeriesInfoInteger() 时，不需要任何错误处理。这对于我们来讲很重要，因为我们的 OnNewBar() 处理程序要尽量可靠。

第二个。利用 TimeCurrent() 函数来计算柱开盘时间是最快的方法。而出于同样的目的，利用 SeriesInfoInteger() 函数，甚至在没有错误控制的情况下，也会较慢。

我们处理程序的结果：

总结

在材料展示的过程中，我们对探测新柱的方法进行了一次透彻的分析。我们向您展示了探测新柱各种现有方法的利与弊。我们基于现有的条件创建了 CisNewBar 类，实现了在无额外编程成本条件下对于几乎所有任务中 "new bar" 事件的捕获。与此同时，我们还摆脱了之前解决方案的诸多不便。

上述示例有助于我们掌握自己发明方法的利与弊。在正确工作要求多货币模式方面要特别注意。对于已识别低效之处，您必须进行一次全盘分析，并制订解决问题的方式。

所创建的 "new bar" 事件处理程序仅适用于单货币“EA 交易”。但我们已经学会了达此目的最可靠、最快速的方式。现在，您就可以继续制作一个多货币 NewBar 事件处理程序了。但这是另一篇文章的主题了。