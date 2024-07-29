MQL5 中的定量分析：实现有前途的算法

什么是金融市场的定量分析

什么是金融市场的定量分析？定量分析的出现，是作为机器学习的一种先驱，实际上是统计学习的一个子部分。在计算机刚刚开始出现、占据整个房间、并研究穿孔卡片的时代，前进的思想正尝试令它们适应分析大数据和统计数据。当时，可以运行统计操作和函数的价格数据集非常小，函数本身非常简单，发现的形态也不是特别复杂。 这些研究就是简单地计算，以便判定数据中的某些关系，主要是线性的。 金融市场中最简单易学的定量分析方法是分析相关资产之间的价差。例如，我们可以绘制两种相关资产之间的价差，并运用定量分析找到该价差的平均值、最大值和中位数偏差。在获知数据的定量描述后，我们可以了解一种资产与另一种资产的偏差程度，并大致了解两种资产的均衡状态，当它们之间的矛盾被消除时（当资产朝彼此靠拢时），它们肯定会回归。一般来说，在配对交易中使用定量分析是一个非常有趣的话题；我们在以后的文章中肯定会触及这一点。



对冲基金如何使用定量分析



使用定量分析的第一次尝试是爱德华·索普（Edward O. Thorp）的实践，他于 1970 年代学会了分析股票与该股票的认股权证之间的价差，以及计算资产相对于其认股权证的高估或低估程度。索普的电脑在当时占据了整个房间，且还依据打孔卡运行。爱德华·索普（Edward O. Thorp）是第一个将计算机定量分析应用于金融市场的人。这是当时的突破，得到了全世界的认可。索普创建了世界上第一个“量化”对冲基金。

如您所知，我们想到的股票市场定量分析的第一个例子是它在配对交易、或一篮子交易中的应用。我们肯定会考虑这些选项，但今天的定量分析算法则会基于其它原则。

主要市场参与者应如何运用定量分析？

统计套利令他们能够检测不同市场、或不同时间点的金融产品价格差值。这令基金能够辨别并利用跨各种不同相关市场的可盈利交易机会。此外，定量模型帮助对冲基金基于统计数据预测未来的市场走势，这有助于他们做出明智的交易决策。

风险管理是定量分析的另一个极其重要的应用。对冲基金使用模型来评估和管理其投资组合中的风险。他们根据风险优化资产结构，从而尽量减少潜在损失。这方面有不同的例子，例如根据马科维茨（Markowitz）投资组合理论（基于风险，如此投资组合的偏差不超过潜在盈利）的投资组合优化，并依据 VaR 系统进行风险管理。后者是一个独特的模型，允许我们计算回撤，我们不会超过 99% 的机会。

当然，真实的市场有时很难用数学来描述，所以也有负面的例子。LTCM 对冲基金在 1998 年计算得出其持仓不会带来巨额亏损，并基于定量分析，采用套利策略入场，标的是长期和短期美国债券之间的利差。俄罗斯违约了，亚洲出现危机，结果就是，通过蝴蝶效应，导致了美国政府债券市场的恐慌。LTCM 基金使用的模型表明，利差异常高额，价格肯定会向相反方向“回滚”，并且基金的持仓肯定会以盈利了结。

结果，该基金应用均摊法，极其激进地获得大量杠杆，用资产负担债务，最终爆仓，尽管公司员工中曾有诺贝尔奖获得者谈到这种结果的不可能性。当一个名为 VaR 的定量分析模型几乎摧毁了整个美国市场时，情况就是如此。美联储主席艾伦·格林斯潘（Alan Greenspan）不得不紧急召集美国最大银行的负责人，以买断该基金的保证金持仓，否则，将如此庞大的资产池“抛售到市场”将导致美国股市立即重洗，并导致比大萧条更严重的恐慌。

因此，在应用任何指标的定量分析和平均时，记住正态概率分布的尾部是很重要的。在金融市场的情况下，钟形概率曲线具有“胖尾”，反映了重大的偏差，这些偏差也被称为“黑天鹅”。一方面，它们在统计学上极端不可能，另一方面，这些事件的规模和威力可能会摧毁投资者的投资组合，以及对冲基金投资组合，摧毁保证金持仓，破坏市场，并在每个新周期中改变它们。我们在 1998 年、2008 年、2020 年和 2022 年都曾看到了这一点。甚至，我们将来会多次看到这一点。

定量分析为对冲基金提供了相当多的功能，并在日常工作中持续加以运用。但重点是要记住，尚没有如此函数能够计算出数百万人的决定、他们的恐慌、和对某些事件的反应。记住正态分布的尾部也很重要，当使用激进的交易手段时，这可能会毁灭本钱。





算法基础：计算走势波浪



我们的思路其基础首先由交易员 Artem Zvezdin 表述，他计算价格走势波浪的规模，以便了解资产相对于自身的高估或低估程度。例如，我们计算过去 500-5000 根柱线的看涨和看跌波浪，以便了解价格在每个小周期中移动的幅度。每个价格走势周期都反映了某人的持仓、某人的资金、以及买卖决策。每一个新的周期，都是市场的新生和死亡。我们采用的价格走势分析思路没有回滚，从上到下。这是一组单独的参与者，他们的行为大致相同，如此这般我们假设周期的长度总是大致相同。我们将使用之字折线（ZigZag）指标计算平均价格走势，该指标包含在标准 MetaTrader 5 终端发行包之中。

我们看一下我在本文中创建的智能系统。首先，看一下 EA 的头部。这里的设置非常简单。对于交易，我们使用标准的交易库。对于手数设置，您可以指定手数按固定手数交易，也可以指定基于余额值计算手数。如果您指示的平仓利润大于 0，则 EA 将根据总利润平仓。止损和止盈是根据 ATR 值计算的，即取决于金融产品的当前波动性。EA 计算依据的之字折线设置是通常标准的；我们不会详述它们。另外，请注意，我们的 EA 模板是多币种的，能够处理各种资产。我们需要这个来降低整体风险，通过在智能系统的未来版本中交易一篮子相关资产来降低总体风险。当前 0.90 版本仅适用于一个品种。

#property copyright "Copyright 2023, Evgeniy Koshtenko" #property link "https://www.mql5.com" #property version "0.90" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> #include <Graphics\Graphic.mqh> #include <Math\Stat\Normal.mqh> #include <Math\Stat\Math.mqh> CTrade trade; input double Lots = 0.1 ; input double Risk = 0.1 ; input double Profit = 0 ; input int StopLoss = 0 ; input int TakeProfit = 0 ; input string Symbol1 = "EURUSD" ; input int Magic = 777 ; input uint InpDepth = 120 ; input uint InpDeviation = 50 ; input uint InpBackstep = 30 ; input uchar InpPivotPoint = 1 ; datetime t= 0 ; double last= 0 ; double countMovements; double currentMovement; int zigzagHandle;

现在我们看看 EA 的其余函数。初始化和逆初始化的函数通常简单易懂。我们设置了 EA 的魔幻数字，这是一个独有的标识符，允许将 EA 的订单与其它订单区分开来。同时，我们在一个额外的自编函数中设置了句柄，因为如果我们直接通过 OnInit 加载多币种句柄，EA 会抛出错误。这就是为什么我们要使用这个相当简单易行的解决方案。

int OnInit () { trade.SetExpertMagicNumber(Magic); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnIniti( string symb) { zigzagHandle = iCustom (symb, _Period , "ZigZag" , InpDepth, InpDeviation, InpBackstep, InpPivotPoint); if (zigzagHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error loading the ZigZag indicator: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); }

我们看一下智能系统的其它函数。接下来，我们有用于计算所有仓位总盈利的函数，以及用于所有订单完全平仓的函数：

double AllProfit( int type=- 1 ) { double p= 0 ; for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (i))) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )==Magic) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )==type || type==- 1 ) p+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); } } } return (p); } void CloseAll( int type=- 1 ) { for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (i))) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )==Magic) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )==type || type==- 1 ) trade.PositionClose( PositionGetTicket (i)); } } } }

接下来，我们有计算手数的函数，和计算持仓数量的函数：

int CountTrades( string symb) { int count= 0 ; for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (i))) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )==symb) { count++; } } } return (count); } double Lot() { double lot=Lots; if (Risk> 0 ) lot= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )*Risk/ 100000 ; return ( NormalizeDouble (lot, 2 )); }

我们还有计算最后成交价格，以便买入和卖出的函数（我们稍后会用到），和一个用于判定持仓方向的函数。

double FindLastBuyPrice( string symb) { double pr= 0 ; for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (i)) && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== 0 ) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )==symb) { pr= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); break ; } } } return (pr); } double FindLastSellPrice( string symb) { double pr= 0 ; for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (i)) && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== 1 ) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )==symb) { pr= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); break ; } } } return (pr); } int PositionType( string symb) { int type= 8 ; for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (i))) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )==symb) { type=( int ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); break ; } } } return (type); }

当然，我们最重要的函数是计算均摊和当前走势的函数。为方便起见，它们不是以点数计算的，而是以价格单位的变动量计算的。这很简单：我们调用自定义的初始化，复制缓冲区，在 for 循环当中，我们计算自之字折线顶部到最后一个极值的价格走势规模。该函数以价格变动和平均变动为单位输出当前变动。

void CalculateAverageMovement( string symb, double &averageMovement, double ¤tMovement) { const int lookback = 500 ; double sumMovements = 0.0 ; int countMovements = 0 ; double lastExtremePrice = 0.0 ; double zigzagArray[ 500 ]; OnIniti(symb); if ( CopyBuffer (zigzagHandle, 0, 0 , lookback, zigzagArray) <= 0 ) { Print ( "Error copying indicator data" ); averageMovement = - 1 ; currentMovement = - 1 ; return ; } if ( CopyBuffer (zigzagHandle, 0, 0 , lookback, zigzagArray) <= 0 ) { Print ( "Error copying indicator data" ); averageMovement = - 1 ; currentMovement = - 1 ; return ; } for ( int i = 0 ; i < lookback; i++) { if (zigzagArray[i] != 0 && zigzagArray[i] != lastExtremePrice) { if (lastExtremePrice != 0 ) { double movement = zigzagArray[i] - lastExtremePrice; sumMovements += movement; countMovements++; } lastExtremePrice = zigzagArray[i]; } } double lastMovement = iClose (symb, _Period , 0 ) - lastExtremePrice; currentMovement = lastMovement; averageMovement = countMovements > 0 ? sumMovements / countMovements : 0.0 ; Print ( "Average movement: " , averageMovement); Print ( "Current movement: " , currentMovement); IndicatorRelease (zigzagHandle); }

另一个关键函数是多币种交易的函数，该函数基于显示当前价格变动超过其平均值的信号。止盈和止损是根据 ATR 设置的。此外，ATR 还用于网格步长（均摊）。交易在新柱线时开立。这对我们很重要。然后，在 OnTick 中调用该函数，并处理一个或多个品种。我还没有能够在多个交易品种上成功运行 EA，正如我已经说过的，我只用到启动 EA 的那个品种。该品种应在 EA 设置中指定。

void Trade( string symb) { double averageMovement = 0 ; double currentMovement = 0 ; double pr= 0 ,sl= 0 ,tp= 0 ,hi= 0 ,lo= 0 ; CalculateAverageMovement(symb, averageMovement, currentMovement); double Ask = SymbolInfoDouble (symb, SYMBOL_ASK ); double Bid = SymbolInfoDouble (symb, SYMBOL_BID ); int dg=( int ) SymbolInfoInteger (symb, SYMBOL_DIGITS ); double pp= SymbolInfoDouble (symb, SYMBOL_POINT ); double atr = iATR (symb, PERIOD_CURRENT , 3 ); bool sell = currentMovement > -averageMovement; bool buy = -currentMovement > averageMovement; if (AllProfit()>Profit && Profit> 0 ) CloseAll(); if (t!= iTime (symb, PERIOD_CURRENT , 0 )) { if (buy && CountTrades(symb)< 1 ) { if (StopLoss> 0 ) sl= NormalizeDouble (Bid-(atr*StopLoss)* Point (), _Digits ); if (TakeProfit> 0 ) tp= NormalizeDouble (Bid+(atr*TakeProfit)* Point (), _Digits ); pr= NormalizeDouble (Bid,dg); trade.Buy(Lot(),symb,pr,sl,tp, "" ); last=pr; } if (sell && CountTrades(symb)< 1 ) { if (StopLoss> 0 ) sl= NormalizeDouble (Ask+(atr*StopLoss)* Point (), _Digits ); if (TakeProfit> 0 ) tp= NormalizeDouble (Ask-(atr*TakeProfit)* Point (), _Digits ); pr= NormalizeDouble (Ask,dg); trade.Sell(Lot(),symb,Ask,sl,tp, "" ); last=pr; } if (CountTrades(symb)> 0 ) { if (PositionType(symb)== 0 && (FindLastBuyPrice(symb)-Ask)/pp>=atr* 30 ) { if (StopLoss> 0 ) sl= NormalizeDouble (Bid-(atr*StopLoss)* Point (), _Digits ); if (TakeProfit> 0 ) tp= NormalizeDouble (Bid+(atr*TakeProfit)* Point (), _Digits ); trade.Buy(Lot(),symb,Ask,sl,tp); } if (PositionType(symb)== 1 && (Bid-FindLastSellPrice(symb))/pp>=atr* 30 ) { if (StopLoss> 0 ) sl= NormalizeDouble (Ask+(atr*StopLoss)* Point (), _Digits ); if (TakeProfit> 0 ) tp= NormalizeDouble (Ask-(atr*TakeProfit)* Point (), _Digits ); trade.Sell(Lot(),symb,Bid,sl,tp); } } t= iTime (symb, 0 , 0 ); } }





测试模型

此刻到了最有趣的部分了：我们将在真实市场上测试我们的模型。请注意，基于循环的计算非常耗费处理器，因此仅在开盘价上运行 EA 更有意义。我们依据 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日的 EURUSD 开盘价、H1 时间帧进行一次测试：





单一测试是有利可图的，但回撤很大。没有人愿意在交易时承担额外的风险。记住，我们也曾基于盈利平仓。我们可以在净额结算账户上运行测试

为了基于盈利平仓运行测试，将盈利设置为高于 0 时平仓。我们尝试测试。也许我们会得到一个稳定的测试。依据同一资产以开盘价运行 EA。我们的账户类型是对冲。这就是我们所看到的：





由于均摊法，EA 被证明是极其冒风险的。我们尝试在净额结算账户上运行相同的测试。





我们再次出现了大幅回撤；盈利比之风险完全不值得。我们尝试修改代码。这一次，我们将实现依据信号平仓（当看涨信号变为看跌信号时，之前的仓位将被平仓）。我们使用以下代码添加按盈利了结：

if (CloseSig) { if (buy) CloseAll( 1 ); if (sell) CloseAll( 0 ); }

并添加以下设置：

input bool CloseSig = 1 ;

重复测试。结果又不好了：





泛泛而言，测试不能被称为理想。回撤是巨大的，净额结算和对冲账户都有大量的回撤。甚至，基于信号平仓不会产生任何积极的结果，并且通常是无利可图的。这相当令人沮丧。





结束语

我们已经看了一个在 MQL5 中创建基本和简单的定量分析算法的简单示例。我们计算了价格走势波浪，将它们与平均值进行比较，并根据这些数据做出了买入或卖出的决定。不幸的是，这导致了一个亏损的算法，尽管这个思路的基础非常好。在以后的文章中，我们将继续探索定量分析。