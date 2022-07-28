从头开始开发智能交易系统（第 14 部分）：添加价格成交量（II）

概述

我们的 EA 已经具有了一些帮助交易的资源 — 我们在之前的文章中已陆续把这些资源加入。 然而，该 EA 在可视化和调整大小方面存在一些问题。 它们不会干扰交易，但在某些情况下，却会导致屏幕上出现混乱，直到您强制刷新屏幕。 此外，还缺少一些可以为我们提供有价值信息的东西。 这些都是具体的事情，但信息可能是必要的。

那么，我们开始实现这些新的改进。 这篇有趣的文章可以提供一些展示信息的新思路和方法。 与此同时，它能帮助修复项目中的小缺陷。





规划和实施新的价格成交量函数



1. 计划 关于交易这是一件挺好奇的事情。 我们经常看到市场在某些价格区域堆积，当买入或卖出方触发止损时，价格会快速波动。 这种走势可以通过时序与交易（Times & Trade）。 我们在之前的文章时序与交易（I）和 时序与交易（II）中曾研究过这些。 在这些文章中，我们研究了如何创建一个替代图形系统，来读取和分析已执行的订单流。 如果您仔细观察，您会注意到，在某些时刻，价格往往会回到堆积区域，在该处它并不打算即刻离开。 但当我们观察价格成交量指标时，很难判定这个特定区域的价格在最近会有多大变化。 该指标已在文章添加价格成交量（I）中实现。 使用它，我们可以通过简单地更改分析起点，来分析最近的相对走势，而通过调整下图中所示对象的值也可完成： 但这实际上这有点不切实际，因为我们要与主要时间帧挂钩，即，如果您有一个 60 分钟时间帧图表，您将无法掌握低于该时间帧的价格走势。 您必须切换到较低的时间帧才能调整分析点。 但在交易期货合约时，大多数交易员实际上都采用较短的时间帧，例如 5、10 或 30 分钟，因此调整分析起点没有问题。 但正如我之前解释的那样，有时价格会因为触发止损而退出堆积，这种回报通常在不到 5 分钟内发生。 在这种情况下，图表上会出现一个上、下阴影较长的烛条。 在这种情况下，价格动作会告诉我们所发生的事件是什么样的市场声音，从下面烛条上的箭头指示可以看到这种走势： 典型的买方测试动作，或做空单触发停止 典型的卖方测试动作，或做多单触发停止 这种走势类型频繁发生，分析每个价格区间的成交量非常重要，因为它能够了解市场是正在测试、亦或趋势是真的在逆转。 但是，若用前面提出的成交量指标，不可能正确或迅速地做到这一点。 然而，我们可以针对指标对象类进行一个小的修改，以便更清楚地了解发生了什么。 这将为给定时间段内发生的交易显示痕迹。

2. 实现 分析之前首先要做的是跟踪时间设置多久，您也许会设置 60、45、30、19、7 还是 1分钟。 尽管如此，我们建议使用足够倍数的值，以便跟踪系统真正有用。 出于实际原因，我们将采用 30 分钟跟踪来实现它，因此我们将在以下代码行中定义它： #define def_MaxTrailMinutes 30 但为什么要恰恰是 30 分钟？ 实际上，跟踪系统每分钟执行一次，但最长跟踪时间为 30 分钟。 即，您将始终有 30 分钟的跟踪，例如，当跟踪切换到第 31 分钟时，则首个交易分钟将不再显示。 它是如何实现的？ 所用的捕获系统如下所示： inline void SetMatrix( MqlTick &tick) { int pos; if ((tick.last == 0 ) || ((tick.flags & ( TICK_FLAG_BUY | TICK_FLAG_SELL )) == ( TICK_FLAG_BUY | TICK_FLAG_SELL ))) return ; pos = ( int ) ((tick.last - m_Infos.FirstPrice) / Terminal.GetPointPerTick()) * 2 ; pos = (pos >= 0 ? pos : (pos * - 1 ) - 1 ); if ((tick.flags & TICK_FLAG_BUY ) == TICK_FLAG_BUY ) m_InfoAllVaP[pos].nVolBuy += tick.volume; else if ((tick.flags & TICK_FLAG_SELL ) == TICK_FLAG_SELL ) m_InfoAllVaP[pos].nVolSell += tick.volume; m_InfoAllVaP[pos].nVolDif = ( long )(m_InfoAllVaP[pos].nVolBuy - m_InfoAllVaP[pos].nVolSell); m_InfoAllVaP[pos].nVolTotal = m_InfoAllVaP[pos].nVolBuy + m_InfoAllVaP[pos].nVolSell; m_Infos.MaxVolume = (m_Infos.MaxVolume > m_InfoAllVaP[pos].nVolTotal ? m_Infos.MaxVolume : m_InfoAllVaP[pos].nVolTotal); m_Infos.CountInfos = (m_Infos.CountInfos == 0 ? 1 : (m_Infos.CountInfos > pos ? m_Infos.CountInfos : pos)); m_Infos.Momentum = macroGetMin(tick.time); m_Infos.Momentum = (m_Infos.Momentum > (def_MaxTrailMinutes - 1 ) ? m_Infos.Momentum - def_MaxTrailMinutes : m_Infos.Momentum); if (m_Infos.memMomentum != m_Infos.Momentum) { for ( int c0 = 0 ; c0 <= m_Infos.CountInfos; c0++) m_TrailG30[m_Infos.Momentum].nVolume[c0] = 0 ; m_Infos.memMomentum = m_Infos.Momentum; } m_TrailG30[m_Infos.Momentum].nVolume[pos] += tick.volume; } 添加到对象类源代码中的行以高亮显示 — 它们实现了成交量跟踪捕获。 下面的几行保证了跟踪将按预期进行。

m_Infos.Momentum = macroGetMin(tick.time); m_Infos.Momentum = (m_Infos.Momentum > (def_MaxTrailMinutes - 1 ) ? m_Infos.Momentum - def_MaxTrailMinutes : m_Infos.Momentum);

跟踪捕捉系统已准备就绪。 现在我们需要做出新的决定。 请记住，跟踪会每 1 分钟捕获一次。 如此这般，我们就能在 1 分钟内看到每个价格范围的成交量。 若我们长久以这种方式绘制图表，您也许会考虑执行以下操作：

较浅的色调代表时间较近的成交量，这也许是一个好主意...



虽然这似乎是一个好主意，但当成交量较低或走势非常快时，即使所表达的成交量只是片刻，它实际上也可能不可见，因为在进行绘制时是依据迄今为止发现的最大成交量。 因此，您也许希望以稍微不同的方式来绘制，从而解决这个问题，如此它看起来是这样的：

每种颜色表示成交量跟踪中的特定周期。

这有助于分析成交量上非常狭窄的波带，并调整第一种情况下偶尔出现的问题。 但是，我们仍然会遇到调整问题，譬如当某时刻成交量相对于整体成交量难以表现时。 此外，必须仔细选择每个时段的颜色，从而在极其活跃的交易期间不会混淆分析。

因此，此处我们将采用一个更简单的模型，该模型可以再次调整，以便分析不同时期的走势。 然而，请记住上述问题。 这将由您决定。 然后轨迹将显示如下：

我们在这里看到了一条纯净的轨迹。 当它发生时，我们应该一并分析"时序与交易“和价格行为，以了解正在发生的事情。

无论如何，为了更改成交量显示，唯一需要修改的是以下函数：

void Redraw( void ) { uint x, y, y1, p; double reason = ( double ) (m_Infos.MaxVolume > m_WidthMax ? (m_WidthMax / (m_Infos.MaxVolume * 1.0 )) : 1.0 ); double desl = Terminal.GetPointPerTick() / 2.0 ; ulong uValue; Erase(); p = m_WidthMax - 8 ; for ( int c0 = 0 ; c0 <= m_Infos.CountInfos; c0++) { if (m_InfoAllVaP[c0].nVolTotal == 0 ) continue ; ChartTimePriceToXY (Terminal.Get_ID(), 0 , 0 , m_Infos.FirstPrice + (Terminal.GetPointPerTick() * (((c0 & 1 ) == 1 ? -(c0 + 1 ) : c0) / 2 )) + desl, x, y); y1 = y + Terminal.GetHeightBar(); FillRectangle(p + 2 , y, p + 8 , y1, macroColorRGBA(m_InfoAllVaP[c0].nVolDif > 0 ? m_Infos.ColorBuy : m_Infos.ColorSell, m_Infos.Transparency)); FillRectangle(( int )(p - (m_InfoAllVaP[c0].nVolTotal * reason)), y, p, y1, macroColorRGBA(m_Infos.ColorBars, m_Infos.Transparency)); uValue = 0 ; for ( int c1 = 0 ; c1 < def_MaxTrailMinutes; c1++) uValue += m_TrailG30[c1].nVolume[c0]; FillRectangle(( int ) (p - (uValue * reason)), y, p, y1, macroColorRGBA( clrRoyalBlue , m_Infos.Transparency)); } C_Canvas::Update(); };

为了更准确，只需要修改高亮显示出的代码。 您可以试演它，直到您得到想要的结果。 除了高亮显示的部分外，不需要修改类中的任何其它内容。 编译程序，并在图表上运行后，您将看到如下内容：









解决渲染问题



虽然代码没有任何特别问题，但在调整图表大小时存在一个小缺陷：当将最大化的图表调整到任意其它尺寸，然后返回到最大化时，一些对象会丢失，表现不符合预期，并定位在错误的位置。 没有多少事情需要解决。 问题出在下面的代码中 — 我们在以前的文章中曾用过它。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { Chart.DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); VolumeAtPrice.DispatchMessage(id, sparam); switch (id) { case CHARTEVENT_CHART_CHANGE : Terminal.Resize(); WallPaper.Resize(); TimesAndTrade.Resize(); break ; } ChartRedraw (); }

有一个非常简单的修改，但您也许会想“我什么都没看到 — 代码是正确的”。 乍一看，我也没有发现任何错误，只是代码仍然存在运行时错误。 但是当我加上一些额外的功能时，我注意到了问题，而这正是我上面描述的问题。 为了解决这个问题，需要对代码进行如下修改：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { switch (id) { case CHARTEVENT_CHART_CHANGE : Terminal.Resize(); WallPaper.Resize(); TimesAndTrade.Resize(); break ; } Chart.DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); VolumeAtPrice.DispatchMessage(id, sparam); ChartRedraw (); }

它听起来可能很愚蠢，但要理解为什么，只需查看整个函数代码和高亮显示的部分。 现在系统既然已经修复，我们就可以推进到下一步。





添加额外资源



我们现在要添加的函数非常简单，许多人可能觉得没有理由去实现它，但实现它会有助于处理订单，包括开仓、移动、或只是观察价格成交量指标。

首先要做的是更改价格行调整代码所归属的类。 这段代码来自 C_OrderView 类，并植入 C_Terminal 类，但对于这一点，它也经历了一些小的变化，因为它开始操控类本身的变量。 下面是新代码的样子。

double AdjustPrice( const double arg) { double v0, v1; if (m_Infos.TypeSymbol == OTHER) return arg; v0 = (m_Infos.TypeSymbol == WDO ? round (arg * 10.0 ) : round (arg)); v1 = fmod ( round (v0), 5.0 ); v0 -= ((v1 != 0 ) || (v1 != 5 ) ? v1 : 0 ); return (m_Infos.TypeSymbol == WDO ? v0 / 10.0 : v0); };

如此这般，我们就能够创建一个新的 EA 类 — 它将是 C_Mouse 类。 这个类对象负责并作为鼠标事件的基础，我们来看看在这个开发阶段它是如何进行的。 但首先，我们要查看我们的智能交易系统当前的类结构，如下图所示：

为了实现下一个系统，有必要引入一种新的结构...

因此，给定的上述结构，我们降解 C_Mouse 对象类的代码，从变量声明开始，如下所示：

class C_Mouse { private : struct st00 { color cor01, cor02, cor03; string szNameObjH, szNameObjV, szNameObjT, szNameObjI, szNameObjB; }m_Infos; struct st01 { int X, Y; datetime dt; double price; uint ButtonsStatus; }Position;

鉴于目前的开发阶段需求较少，我们推进到值得我们关注的下一个点：

~C_Mouse() { ChartSetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , false ); ChartSetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_CROSSHAIR_TOOL , true ); }

此代码恢复十字光标 CHART_CROSSHAIR_TOOL，并在图表上禁用鼠标事件，这意味着 MT5 不再需要将此类事件发送到图表，因为它们将由平台本身接手处理。

我们还有两个非常常见的函数，当我们需要控制鼠标时会用到：

inline void Show( void ) { ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjH, OBJPROP_COLOR , m_Infos.cor01); } inline void Hide( void ) { ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjH, OBJPROP_COLOR , clrNONE ); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjV, OBJPROP_COLOR , clrNONE ); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjT, OBJPROP_COLOR , clrNONE ); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, OBJPROP_COLOR , clrNONE ); ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjB, 0 , 0 , 0 ); }

有趣的是，鼠标实际上并未真正消失，只有我们创建的对象从屏幕上消失了，当我们“打开”鼠标时，只有价格线才真正可见。 这也许看起来很奇怪，但它在 EA 的一些特定点上有其用途。 其中一点是下面 C_OrderView 类对象代码中高亮显示的部分：

inline void MoveTo( uint Key) { static double local = 0 ; int w = 0 ; datetime dt; bool bEClick, bKeyBuy, bKeySell; double take = 0 , stop = 0 , price; bEClick = (Key & 0x01 ) == 0x01 ; bKeyBuy = (Key & 0x04 ) == 0x04 ; bKeySell = (Key & 0x08 ) == 0x08 ; Mouse.GetPositionDP(dt, price); if (bKeyBuy != bKeySell) Mouse.Hide(); else Mouse.Show(); ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szHLinePrice, 0 , 0 , price = (bKeyBuy != bKeySell ? price : 0 )); ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szHLineTake, 0 , 0 , take = price + (m_Infos.TakeProfit * (bKeyBuy ? 1 : - 1 ))); ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szHLineStop, 0 , 0 , stop = price + (m_Infos.StopLoss * (bKeyBuy ? - 1 : 1 ))); if ((bEClick) && (bKeyBuy != bKeySell) && (local == 0 )) CreateOrderPendent(bKeyBuy, m_Infos.Volume, local = price, take, stop, m_Infos.IsDayTrade); else local = 0 ; ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szHLinePrice, OBJPROP_COLOR , (bKeyBuy != bKeySell ? m_Infos.cPrice : clrNONE )); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szHLineTake, OBJPROP_COLOR , (take > 0 ? m_Infos.cTake : clrNONE )); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szHLineStop, OBJPROP_COLOR , (stop > 0 ? m_Infos.cStop : clrNONE )); };

注意高亮显示部分上方的那些行：

Mouse.GetPositionDP(dt, price);

此行将捕获鼠标位置的数值。 下面是报告这些数值的代码：

inline void GetPositionDP( datetime &dt, double &price) { dt = Position.dt; price = Position.price; }

但这还不是全部。 在某些情况下，我们需要图表在屏幕位置的笛卡尔坐标。 还有另一个函数能够获取相关值。 它如下所示：

inline void GetPositionXY( int &X, int &Y) { X = Position.X; Y = Position.Y; }

回到 C_OrderView 类，我们有一个有趣的要点也值得注意：

void DispatchMessage( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { ulong ticket; double price, pp, pt, ps; eHLineTrade hl; switch (id) { case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : MoveTo(Mouse.GetButtonStatus()); break ; }

在该函数的稍前一点可以看到 MoveTo 函数。 它也是 C_OrderView 类的一部分。 但更重要的是 Mouse.GetButtonsStatus 函数。 此函数返回与鼠标事件相关的按钮和按键的状态。

函数 Mouse.GetButtonStatus 如下所示：

inline uint GetButtonStatus( void ) const { return Position.ButtonsStatus; }

这一行返回一个变量，其中包含自上次鼠标事件以来记录的值。 现在我们得到记录该值的代码。 但是首先，我们来看一下鼠标初始化代码，因为它应该告诉 EA 我们打算初始化鼠标，并自现在起 EA 将处理各种与鼠标相关的事情。 负责此操作的代码如下所示：

input group "Mouse" input color user50 = clrBlack ; input color user51 = clrDarkGreen ; input color user52 = clrMaroon ; int OnInit () { static string memSzUser01 = "" ; Terminal.Init(); WallPaper.Init(user10, user12, user11); Mouse.Init(user50, user51, user52);

因此，我们需要定义系统将要用到的三种颜色。 所选颜色，应确保数据在图表上能够清晰可见。 看一下 Mouse.Init 的代码，以便了解更多一点的信息。 可以在下面看到。

void Init( color c1, color c2, color c3) { m_Infos.cor01 = c1; m_Infos.cor02 = c2; m_Infos.cor03 = c3; if (m_Infos.szNameObjH != NULL ) return ; ChartSetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_CROSSHAIR_TOOL , false ); m_Infos.szNameObjH = "H" + ( string ) MathRand (); m_Infos.szNameObjV = "V" + ( string ) MathRand (); m_Infos.szNameObjT = "T" + ( string ) MathRand (); m_Infos.szNameObjB = "B" + ( string ) MathRand (); m_Infos.szNameObjI = "I" + ( string ) MathRand (); ObjectCreate (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjH, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectCreate (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjV, OBJ_VLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectCreate (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjT, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 ); ObjectCreate (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjB, OBJ_BITMAP , 0 , 0 , 0 ); ObjectCreate (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjH, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjV, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjT, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjB, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjT, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjB, OBJPROP_BMPFILE , "::" + def_Fillet); ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, OBJPROP_FONT , "Lucida Console" ); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, OBJPROP_BACK , false ); Hide(); Show(); }

这段代码没有什么特别之处 — 我们只是创建了一些对象，供类使用。 但是高亮显示的部分可能有些混乱，因为如果您是在类中查看它，您也许找不到声明它的对应位置。 这是因为它实际上与其它资源的声明一起，混同在 EA 文件的代码中声明当中。 稍后，我将把所有这些声明分门别类分组到一个文件之中，但现在它将保持这种方式。 因此，如果您查看 EA 代码，您会发现以下几行：

#define def_Resource "Resources\\SubSupport.ex5" #define def_Fillet "Resources\\Fillet.bmp" #resource def_Resource #resource def_Fillet

该行显示了鼠标初始化代码中高亮显示的资源。

好的，我们已经在这个类中达到了顶峰，它会在以下片段里调用：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { Mouse.DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); switch (id) { case CHARTEVENT_CHART_CHANGE : Terminal.Resize(); WallPaper.Resize(); TimesAndTrade.Resize(); break ; } Chart.DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); VolumeAtPrice.DispatchMessage(id, sparam); ChartRedraw (); }

然后 EA 代码中高亮显示的行将调用以下代码：

void DispatchMessage( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int w = 0 ; uint key; static int b1 = 0 ; static double memPrice = 0 ; switch (id) { case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : Position.X = ( int )lparam; Position.Y = ( int )dparam; ChartXYToTimePrice (Terminal.Get_ID(), Position.X, Position.Y, w, Position.dt, Position.price); ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjH, 0 , 0 , Position.price = Terminal.AdjustPrice(Position.price)); ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjV, 0 , Position.dt, 0 ); key = ( uint ) sparam; if ((key & 0x10 ) == 0x10 ) { ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjV, OBJPROP_COLOR , m_Infos.cor01); b1 = 1 ; } if (((key & 0x01 ) == 0x01 ) && (b1 == 1 )) { ChartSetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_MOUSE_SCROLL , false ); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjT, OBJPROP_COLOR , m_Infos.cor01); ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjT, 0 , Position.dt, memPrice = Position.price); b1 = 2 ; } if (((key & 0x01 ) == 0x01 ) && (b1 == 2 )) { ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjT, 1 , Position.dt, Position.price); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjT, OBJPROP_COLOR , (memPrice > Position.price ? m_Infos.cor03 : m_Infos.cor02)); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, OBJPROP_COLOR , (memPrice > Position.price ? m_Infos.cor03 : m_Infos.cor02)); ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjB, 0 , Position.dt, Position.price); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjB, OBJPROP_ANCHOR , (memPrice > Position.price ? ANCHOR_RIGHT_UPPER : ANCHOR_RIGHT_LOWER )); ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, OBJPROP_TEXT , StringFormat ( "%.2f " , Position.price - memPrice)); ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, 0 , Position.dt, Position.price); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, OBJPROP_ANCHOR , (memPrice > Position.price ? ANCHOR_RIGHT_UPPER : ANCHOR_RIGHT_LOWER )); } if (((key & 0x01 ) != 0x01 ) && (b1 == 2 )) { b1 = 0 ; ChartSetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_MOUSE_SCROLL , true ); Hide(); Show(); } Position.ButtonsStatus = (b1 == 0 ? key : 0 ); break ; } }

请注意，上述代码并非填充实现代码。 它只支持并解决 EA 迄今为止的开发阶段的主要任务。 若要理解这一点，请注意鼠标初始化代码中的一件事 — 它有以下行：

ChartSetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_CROSSHAIR_TOOL , false );

这一行防止在单击鼠标中键时显示十字光标。 但是为什么我们要阻止产生十字准线呢？ 为了理解这一点，我们来看看以下这张 gif 图片：

这是 WDO 图表，它从从 0.5又移回 0.5。 但是当我们试图进行分析时，我们发现精度不够，而在某些情况下，为了进行分析，精度很重要。 但 MetaTrader 5 中的十字线工具不足以应对特定情况。 在这种情况下，我们则要求助于新系统，因此我们强制 MetaTrader 5 在 EA 运行时停止创建十字准星线。 取而代之，我们创建自己的十字准星线来执行分析。 这令我们能够添加某些与我们更相关的数据和数值，并按我们认为最合适的方式呈现它们。 这可以在下图中看到，它展示了 EA 运行情况下运用数据建模得到的系统结果。





如您所见，指定的值对应于确定的走势值。 甚而，我们还有一个直观的指示：如果值为正，指示变为绿色；如果为负，则指示变为红色。 据此创建轨迹，且起点和终点也将可见。 但是，正如我曾提到的那样，这个系统还不完善。 如果您有打算，并且需要的话，您仍然可以对其进行改进。 在 C_Mouse 类的新版本发布之前，您可以改进旧版本，并得到所需的更多数据。 但为了做到这一点，您需要了解这一切是如何工作的，因此，我们来仔细看看 C_Mouse 类的消息代码。





理解 C_Mouse 类的 DispathMessage 代码



代码伊始首先捕获和调整鼠标位置变量的数值。 它是在以下代码中完成的：

Position.X = ( int )lparam; Position.Y = ( int )dparam; ChartXYToTimePrice (Terminal.Get_ID(), Position.X, Position.Y, w, Position.dt, Position.price);

位置值由 MetaTrader 5 平台报告，但这些值实际上来自操作系统，且对应屏幕坐标，即 X 和 Y。但我们需要将它们转换为图表坐标，为此，我们调用 MQL5 中提供的 ChartXYToTimePrice 函数，这大大简化了我们的生活。

一旦这步完成，我们就能移动价格和时间线。

ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjH, 0 , 0 , Position.price = Terminal.AdjustPrice(Position.price)); ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjV, 0 , Position.dt, 0 );

但时间线最初对我们来说不可见，所以我们最初无法在图表上看到它。 然后，我们捕捉鼠标的状态

key = ( uint ) sparam;

到现在为止，一直都还不错。 现在我们来进行以下操作：我们将检查鼠标中键是否处于按下状态。 如果是，则时间线在图表上可见。 这在以下代码中实现：

if ((key & 0x10 ) == 0x10 ) { ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjV, OBJPROP_COLOR , m_Infos.cor01); b1 = 1 ; }

为此，我们使用静态变量来存储该事件，如此从现在起，EA 不会接受和处理任何其它事件 / 它只处理我们希望在图表上进行的研究。 但事实上，只有当我们按下鼠标左键时，研究才开始，即，我使用 MetaTrader 5 平台所有用户已经知道的相同工作模式进行研究。 这是最合适的方式，因为如果用户必须学习一种新的研究方式，他们可能会放弃系统。 然后 EA 等待点击左键，这是由以下代码完成的

if (((key & 0x01 ) == 0x01 ) && (b1 == 1 )) { ChartSetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_MOUSE_SCROLL , false ); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjT, OBJPROP_COLOR , m_Infos.cor01); ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjT, 0 , Position.dt, memPrice = Position.price); b1 = 2 ; }

单击时，图表移动系统被锁定。 然后，我们以一条趋势线，来指示分析点。 然后系统切换到下一步，从 b1 中的新值可以看出。 现在，这部分实际上您可添加更多信息，或放进去您认为最相关的东西。 在此，我只是演示这个系统，但请随意放置您想要的任何内容。 这些应按如下所示进行：

if (((key & 0x01 ) == 0x01 ) && (b1 == 2 )) { ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjT, 1 , Position.dt, Position.price); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjT, OBJPROP_COLOR , (memPrice > Position.price ? m_Infos.cor03 : m_Infos.cor02)); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, OBJPROP_COLOR , (memPrice > Position.price ? m_Infos.cor03 : m_Infos.cor02)); ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjB, 0 , Position.dt, Position.price); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjB, OBJPROP_ANCHOR , (memPrice > Position.price ? ANCHOR_RIGHT_UPPER : ANCHOR_RIGHT_LOWER )); ObjectSetString (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, OBJPROP_TEXT , StringFormat ( "%.2f " , Position.price - memPrice)); ObjectMove (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, 0 , Position.dt, Position.price); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Infos.szNameObjI, OBJPROP_ANCHOR , (memPrice > Position.price ? ANCHOR_RIGHT_UPPER : ANCHOR_RIGHT_LOWER )); }

请注意高亮显示的行，因为这是显示和计算图表屏幕上的数值的地方。 您可以在那里添加更多有用的信息。 该部分的操作导致在按下鼠标左键时计算并显示数据。 因此，这与 MetaTrader 5 中的默认行为相同，但这些值能够根据您的愿望和需求进行调整和建模。

现在我们需要再做一个测试，如下所示。

if (((key & 0x01 ) != 0x01 ) && (b1 == 2 )) { b1 = 0 ; ChartSetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_MOUSE_SCROLL , true ); Hide(); Show(); }

释放鼠标左键后，图表被释放并可以拖动，用于创建分析的所有元素都被隐藏，只有价格线再次可见。 最后，我们有最后一个代码部分，如下所示：

Position.ButtonsStatus = (b1 == 0 ? key : 0 );

如果无需任何研究，则会存储鼠标按钮状态，并可 EA 中的其它位置可供使用；但如果调用了研究，则会将 NULL 空值作为状态数据，因此无法创建订单或更改其仓位。

在下面的视频中，您可以看到这条轨迹实际上是如何工作的，它是如何调整屏幕上的成交量的。 这个指标很有帮助，如果您学会如何正确使用它，那将是一件很棒的事情。 故此，与"时序与交易"一起，他们形成了一个双噪声分析工具，这是市场上最先进的交易方法之一。







