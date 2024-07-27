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Сигналы / MetaTrader 4 / NightVisionEA ICM
Alexander Kalinkin

NightVisionEA ICM

Alexander Kalinkin
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Alexander Kalinkin

4 (52)
Управляющий активами, программист, трейдер.
Форекс брокер, с которым работаю и рекомендую - IC Markets (Raw spread тип счета): http://icmarkets.com/?camp=54362
3 продукта 2 сигнала 2 темы 18 комментариев
15 отзывов
Надежность
342 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2020 352%
ICMarketsSC-Live20
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 028
Прибыльных трейдов:
5 446 (67.83%)
Убыточных трейдов:
2 582 (32.16%)
Лучший трейд:
92.44 USD
Худший трейд:
-141.22 USD
Общая прибыль:
18 550.76 USD (566 795 pips)
Общий убыток:
-15 568.35 USD (443 098 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (101.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
326.94 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
33.49%
Макс. загрузка депозита:
13.12%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
3.92
Длинных трейдов:
4 610 (57.42%)
Коротких трейдов:
3 418 (42.58%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.37 USD
Средняя прибыль:
3.41 USD
Средний убыток:
-6.03 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-129.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-239.30 USD (3)
Прирост в месяц:
-4.63%
Годовой прогноз:
-56.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.45 USD
Максимальная:
759.89 USD (14.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.80% (759.72 USD)
По эквити:
10.67% (336.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 1062
EURCHF 1017
USDCHF 795
GBPUSD 649
EURCAD 585
EURGBP 570
AUDNZD 508
NZDUSD 389
GBPAUD 383
EURAUD 379
GBPCAD 336
GBPCHF 336
EURNZD 322
EURUSD 234
AUDJPY 215
AUDCAD 116
CHFJPY 68
USDCAD 32
AUDCHF 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 933
EURCHF 229
USDCHF -95
GBPUSD 132
EURCAD 272
EURGBP 527
AUDNZD 107
NZDUSD 398
GBPAUD 106
EURAUD 64
GBPCAD -267
GBPCHF 312
EURNZD 371
EURUSD -268
AUDJPY 35
AUDCAD 86
CHFJPY 69
USDCAD -60
AUDCHF 31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 29K
EURCHF 10K
USDCHF 1.7K
GBPUSD 6.4K
EURCAD 16K
EURGBP 14K
AUDNZD 4K
NZDUSD 9.8K
GBPAUD 7K
EURAUD 7.9K
GBPCAD -7.6K
GBPCHF 4.8K
EURNZD 16K
EURUSD -3.7K
AUDJPY 503
AUDCAD 4.6K
CHFJPY 3.9K
USDCAD -416
AUDCHF 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +92.44 USD
Худший трейд: -141 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +101.05 USD
Макс. убыток в серии: -129.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 12
Axi-US05-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 27
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.13 × 15
FusionMarkets-Live
0.14 × 21
AxioryAsia-02Live
0.14 × 28
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
Coinexx-Demo
0.19 × 75
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 157
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 163
ICMarketsSC-Live27
0.58 × 1201
ICMarketsSC-Live17
0.58 × 489
еще 225...
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Торгует советник NightVision EA:
https://www.mql5.com/ru/market/product/37034

Максимальная историческая просадка для этого сигнала (на основе бэктестов) ~25%.


Средняя оценка:
Yonatan Haim
369
Yonatan Haim 2024.07.27 21:10 
 

i love your signal, but before weekend it is beter not to put t.p

Oleksandr Novosiadlyi
2517
Oleksandr Novosiadlyi 2022.09.12 15:25 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

BMLABO_
141
BMLABO_ 2022.02.23 18:19 
 

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Shi Dan Qiu
1296
Shi Dan Qiu 2021.10.24 10:55 
 

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wakase-T
281
wakase-T 2021.10.21 12:46  (изменен 2021.10.25 15:17) 
 

2021/10/25

The loss is large and the profit is small.

2021/10/21

Although the expected payoff is 1.81 USD, I think that the DD of 47 USD in one trade has a wrong idea about stop-loss.

I'm very sorry that I subscribed because I thought it was a signal with the concept of stop-loss insurance in the trade history.

visonsoft
57
visonsoft 2021.08.30 15:50 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

dany761
2883
dany761 2021.07.23 09:15 
 

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jitkasemp
1571
jitkasemp 2021.07.22 17:56 
 

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ALEX
2902
ALEX 2021.07.22 13:11 
 

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Nan Zhang
1919
Nan Zhang 2021.01.06 09:01 
 

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juanan González
101
juanan González 2020.12.21 18:07 
 

no opera solo hace pequeñas operaciones con beneficio en 2 o 3 pips para parecer que la cuenta sige teniendo rentabilidad y no es cierto , mala señal

Wichai Chomvijit
1128
Wichai Chomvijit 2020.11.27 16:40 
 

Good signal and low DD.

kapa77
901
kapa77 2020.11.10 04:41 
 

Great signal.

Uran Deliana
1054
Uran Deliana 2020.10.30 14:44 
 

Good signal. Always SL and TP. Keep it up Alexander and don't change your strategy.

otuwe
31
otuwe 2020.10.02 17:14   

I made a mistake in subscribing, and quickly unsubscribed in less than 3 mins after clicking subscribe

2022.01.07 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.01.07 10:40 2022.01.07 10:40:35  

Hello! Trading has been resumed. Regards, Alex

2021.12.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.12.23 13:13 2021.12.23 13:13:20  

Dear all, Trading will be stopped today and will be resumed after the New Year (4-6 January 2022). All Merry Christmas and a Happy New Year!

2021.10.21 21:49
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.69% of days out of 639 days of the signal's entire lifetime.
2021.10.18 06:13
Share of days for 80% of growth is too low
2021.07.19 13:08
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.95% of days out of 545 days of the signal's entire lifetime.
2021.07.16 18:38 2021.07.16 18:38:30  

Dear all, For your information: subscription will be increased to $35 since August 1st 2021.

2021.07.01 22:56 2021.07.01 22:56:57  

Hello, The subscription will be increased to $35 since August 1st.

2021.07.01 22:56 2021.07.01 22:56:21  

Добрый день, С 1 августа подписка будет увеличена до $35 в месяц.

2021.07.01 03:00
Share of days for 80% of growth is too low
2021.06.25 02:23
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.99% of days out of 521 days of the signal's entire lifetime.
2021.06.23 19:33
Share of days for 80% of growth is too low
2021.01.17 23:41
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.96% of days out of 363 days of the signal's entire lifetime.
2021.01.08 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2020.12.24 09:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2020.10.30 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2020.10.28 01:19
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2020.10.28 00:17
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2020.10.23 22:50
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NightVisionEA ICM
35 USD в месяц
352%
0
0
USD
3K
USD
342
100%
8 028
67%
33%
1.19
0.37
USD
21%
1:500
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