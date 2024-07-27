- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1062
|EURCHF
|1017
|USDCHF
|795
|GBPUSD
|649
|EURCAD
|585
|EURGBP
|570
|AUDNZD
|508
|NZDUSD
|389
|GBPAUD
|383
|EURAUD
|379
|GBPCAD
|336
|GBPCHF
|336
|EURNZD
|322
|EURUSD
|234
|AUDJPY
|215
|AUDCAD
|116
|CHFJPY
|68
|USDCAD
|32
|AUDCHF
|32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|933
|EURCHF
|229
|USDCHF
|-95
|GBPUSD
|132
|EURCAD
|272
|EURGBP
|527
|AUDNZD
|107
|NZDUSD
|398
|GBPAUD
|106
|EURAUD
|64
|GBPCAD
|-267
|GBPCHF
|312
|EURNZD
|371
|EURUSD
|-268
|AUDJPY
|35
|AUDCAD
|86
|CHFJPY
|69
|USDCAD
|-60
|AUDCHF
|31
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|29K
|EURCHF
|10K
|USDCHF
|1.7K
|GBPUSD
|6.4K
|EURCAD
|16K
|EURGBP
|14K
|AUDNZD
|4K
|NZDUSD
|9.8K
|GBPAUD
|7K
|EURAUD
|7.9K
|GBPCAD
|-7.6K
|GBPCHF
|4.8K
|EURNZD
|16K
|EURUSD
|-3.7K
|AUDJPY
|503
|AUDCAD
|4.6K
|CHFJPY
|3.9K
|USDCAD
|-416
|AUDCHF
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 12
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 27
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.13 × 15
|
FusionMarkets-Live
|0.14 × 21
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 28
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
Coinexx-Demo
|0.19 × 75
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live09
|0.45 × 157
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 163
|
ICMarketsSC-Live27
|0.58 × 1201
|
ICMarketsSC-Live17
|0.58 × 489
Торгует советник NightVision EA:
https://www.mql5.com/ru/market/product/37034
Максимальная историческая просадка для этого сигнала (на основе бэктестов) ~25%.
Hello! Trading has been resumed. Regards, Alex
Dear all, Trading will be stopped today and will be resumed after the New Year (4-6 January 2022). All Merry Christmas and a Happy New Year!
Dear all, For your information: subscription will be increased to $35 since August 1st 2021.
Hello, The subscription will be increased to $35 since August 1st.
Добрый день, С 1 августа подписка будет увеличена до $35 в месяц.
USD
USD
USD
i love your signal, but before weekend it is beter not to put t.p
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2021/10/25
The loss is large and the profit is small.
2021/10/21
Although the expected payoff is 1.81 USD, I think that the DD of 47 USD in one trade has a wrong idea about stop-loss.
I'm very sorry that I subscribed because I thought it was a signal with the concept of stop-loss insurance in the trade history.
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no opera solo hace pequeñas operaciones con beneficio en 2 o 3 pips para parecer que la cuenta sige teniendo rentabilidad y no es cierto , mala señal
Good signal and low DD.
Great signal.
Good signal. Always SL and TP. Keep it up Alexander and don't change your strategy.
I made a mistake in subscribing, and quickly unsubscribed in less than 3 mins after clicking subscribe