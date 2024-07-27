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信号 / MetaTrader 4 / NightVisionEA ICM
Alexander Kalinkin

NightVisionEA ICM

Alexander Kalinkin
Alexander Kalinkin

Alexander Kalinkin

4 (52)
Asset Management and product development at Forex
Forex Broker I work with - IC Markets (Raw spread account type): http://icmarkets.com/?camp=54362
3 产品 2 信号 2 主题 18 评论
15条评论
可靠性
343
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2020 352%
ICMarketsSC-Live20
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8 030
盈利交易:
5 447 (67.83%)
亏损交易:
2 583 (32.17%)
最好交易:
92.44 USD
最差交易:
-141.22 USD
毛利:
18 551.28 USD (566 849 pips)
毛利亏损:
-15 568.45 USD (443 100 pips)
最大连续赢利:
32 (101.05 USD)
最大连续盈利:
326.94 USD (19)
夏普比率:
0.05
交易活动:
33.49%
最大入金加载:
13.12%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
15 小时
采收率:
3.93
长期交易:
4 611 (57.42%)
短期交易:
3 419 (42.58%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.37 USD
平均利润:
3.41 USD
平均损失:
-6.03 USD
最大连续失误:
14 (-129.88 USD)
最大连续亏损:
-239.30 USD (3)
每月增长:
-4.36%
年度预测:
-52.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
46.45 USD
最大值:
759.89 USD (14.43%)
相对跌幅:
结余:
20.80% (759.72 USD)
净值:
10.67% (336.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 1063
EURCHF 1017
USDCHF 796
GBPUSD 649
EURCAD 585
EURGBP 570
AUDNZD 508
NZDUSD 389
GBPAUD 383
EURAUD 379
GBPCAD 336
GBPCHF 336
EURNZD 322
EURUSD 234
AUDJPY 215
AUDCAD 116
CHFJPY 68
USDCAD 32
AUDCHF 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 934
EURCHF 229
USDCHF -95
GBPUSD 132
EURCAD 272
EURGBP 527
AUDNZD 107
NZDUSD 398
GBPAUD 106
EURAUD 64
GBPCAD -267
GBPCHF 312
EURNZD 371
EURUSD -268
AUDJPY 35
AUDCAD 86
CHFJPY 69
USDCAD -60
AUDCHF 31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 29K
EURCHF 10K
USDCHF 1.7K
GBPUSD 6.4K
EURCAD 16K
EURGBP 14K
AUDNZD 4K
NZDUSD 9.8K
GBPAUD 7K
EURAUD 7.9K
GBPCAD -7.6K
GBPCHF 4.8K
EURNZD 16K
EURUSD -3.7K
AUDJPY 503
AUDCAD 4.6K
CHFJPY 3.9K
USDCAD -416
AUDCHF 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +92.44 USD
最差交易: -141 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +101.05 USD
最大连续亏损: -129.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live20 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 12
Axi-US05-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 27
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.13 × 15
FusionMarkets-Live
0.14 × 21
AxioryAsia-02Live
0.14 × 28
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
Coinexx-Demo
0.19 × 75
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 157
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 163
ICMarketsSC-Live27
0.58 × 1201
ICMarketsSC-Live17
0.58 × 489
225 更多...
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NightVision EA - expert advisor.

MT4 version is here.

Or MT5 version here

The risks on the signal are stated here (up to ~25% as per the historical backtests):




平均等级:
Yonatan Haim
369
Yonatan Haim 2024.07.27 21:10 
 

i love your signal, but before weekend it is beter not to put t.p

Oleksandr Novosiadlyi
2517
Oleksandr Novosiadlyi 2022.09.12 15:25 
 

用户没有留下任何评级信息

BMLABO_
141
BMLABO_ 2022.02.23 18:19 
 

用户没有留下任何评级信息

Shi Dan Qiu
1296
Shi Dan Qiu 2021.10.24 10:55 
 

用户没有留下任何评级信息

wakase-T
281
wakase-T 2021.10.21 12:46  (已更改2021.10.25 15:17) 
 

2021/10/25

The loss is large and the profit is small.

2021/10/21

Although the expected payoff is 1.81 USD, I think that the DD of 47 USD in one trade has a wrong idea about stop-loss.

I'm very sorry that I subscribed because I thought it was a signal with the concept of stop-loss insurance in the trade history.

visonsoft
57
visonsoft 2021.08.30 15:50 
 

用户没有留下任何评级信息

dany761
2883
dany761 2021.07.23 09:15 
 

用户没有留下任何评级信息

jitkasemp
1571
jitkasemp 2021.07.22 17:56 
 

用户没有留下任何评级信息

ALEX
2902
ALEX 2021.07.22 13:11 
 

用户没有留下任何评级信息

Nan Zhang
1919
Nan Zhang 2021.01.06 09:01 
 

用户没有留下任何评级信息

juanan González
101
juanan González 2020.12.21 18:07 
 

no opera solo hace pequeñas operaciones con beneficio en 2 o 3 pips para parecer que la cuenta sige teniendo rentabilidad y no es cierto , mala señal

Wichai Chomvijit
1128
Wichai Chomvijit 2020.11.27 16:40 
 

Good signal and low DD.

kapa77
901
kapa77 2020.11.10 04:41 
 

Great signal.

Uran Deliana
1054
Uran Deliana 2020.10.30 14:44 
 

Good signal. Always SL and TP. Keep it up Alexander and don't change your strategy.

otuwe
31
otuwe 2020.10.02 17:14   

I made a mistake in subscribing, and quickly unsubscribed in less than 3 mins after clicking subscribe

2022.01.07 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.01.07 10:40 2022.01.07 10:40:35  

Hello! Trading has been resumed. Regards, Alex

2021.12.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.12.23 13:13 2021.12.23 13:13:20  

Dear all, Trading will be stopped today and will be resumed after the New Year (4-6 January 2022). All Merry Christmas and a Happy New Year!

2021.10.21 21:49
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.69% of days out of 639 days of the signal's entire lifetime.
2021.10.18 06:13
Share of days for 80% of growth is too low
2021.07.19 13:08
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.95% of days out of 545 days of the signal's entire lifetime.
2021.07.16 18:38 2021.07.16 18:38:30  

Dear all, For your information: subscription will be increased to $35 since August 1st 2021.

2021.07.01 22:56 2021.07.01 22:56:57  

Hello, The subscription will be increased to $35 since August 1st.

2021.07.01 22:56 2021.07.01 22:56:21  

Добрый день, С 1 августа подписка будет увеличена до $35 в месяц.

2021.07.01 03:00
Share of days for 80% of growth is too low
2021.06.25 02:23
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.99% of days out of 521 days of the signal's entire lifetime.
2021.06.23 19:33
Share of days for 80% of growth is too low
2021.01.17 23:41
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.96% of days out of 363 days of the signal's entire lifetime.
2021.01.08 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2020.12.24 09:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2020.10.30 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2020.10.28 01:19
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2020.10.28 00:17
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2020.10.23 22:50
Share of days for 80% of growth is too low
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
NightVisionEA ICM
每月35 USD
352%
0
0
USD
3K
USD
343
100%
8 030
67%
33%
1.19
0.37
USD
21%
1:500
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在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

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