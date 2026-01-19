- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
9 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (40.00%)
En iyi işlem:
4.58 USD
En kötü işlem:
-4.70 USD
Brüt kâr:
18.15 USD (63 986 pips)
Brüt zarar:
-11.62 USD (22 098 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (5.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.76 USD (4)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
7.94%
Maks. mevduat yükü:
17.45%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
7 (46.67%)
Satış işlemleri:
8 (53.33%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-1.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.25 USD (2)
Aylık büyüme:
6.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.87 USD
Maksimum:
8.60 USD (7.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.60% (8.60 USD)
Varlığa göre:
3.64% (3.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|315
|BTCUSD
|42K
|EURUSD
|-80
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.58 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
1
0%
15
60%
8%
1.56
0.44
USD
USD
8%
1:100