交易:
15
盈利交易:
9 (60.00%)
亏损交易:
6 (40.00%)
最好交易:
4.58 USD
最差交易:
-4.70 USD
毛利:
18.15 USD (63 986 pips)
毛利亏损:
-11.62 USD (22 098 pips)
最大连续赢利:
4 (5.76 USD)
最大连续盈利:
5.76 USD (4)
夏普比率:
0.20
交易活动:
7.94%
最大入金加载:
17.45%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
48 分钟
采收率:
0.76
长期交易:
7 (46.67%)
短期交易:
8 (53.33%)
利润因子:
1.56
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
2.02 USD
平均损失:
-1.94 USD
最大连续失误:
2 (-7.25 USD)
最大连续亏损:
-7.25 USD (2)
每月增长:
6.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.87 USD
最大值:
8.60 USD (7.60%)
相对跌幅:
结余:
7.60% (8.60 USD)
净值:
3.64% (3.97 USD)
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
