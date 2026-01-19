信号部分
信号 / MetaTrader 5 / UnnezZemarang
Nur Muhammad Fajri

UnnezZemarang

Nur Muhammad Fajri
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 6%
FBS-Real
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
15
盈利交易:
9 (60.00%)
亏损交易:
6 (40.00%)
最好交易:
4.58 USD
最差交易:
-4.70 USD
毛利:
18.15 USD (63 986 pips)
毛利亏损:
-11.62 USD (22 098 pips)
最大连续赢利:
4 (5.76 USD)
最大连续盈利:
5.76 USD (4)
夏普比率:
0.20
交易活动:
7.94%
最大入金加载:
17.45%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
48 分钟
采收率:
0.76
长期交易:
7 (46.67%)
短期交易:
8 (53.33%)
利润因子:
1.56
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
2.02 USD
平均损失:
-1.94 USD
最大连续失误:
2 (-7.25 USD)
最大连续亏损:
-7.25 USD (2)
每月增长:
6.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.87 USD
最大值:
8.60 USD (7.60%)
相对跌幅:
结余:
7.60% (8.60 USD)
净值:
3.64% (3.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 9
BTCUSD 5
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3
BTCUSD 4
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 315
BTCUSD 42K
EURUSD -80
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.58 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +5.76 USD
最大连续亏损: -7.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
AxenBroker-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
Conotoxia-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
PUPrime-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
249 更多...
