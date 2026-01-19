- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
9 (60.00%)
손실 거래:
6 (40.00%)
최고의 거래:
4.58 USD
최악의 거래:
-4.70 USD
총 수익:
18.15 USD (63 986 pips)
총 손실:
-11.62 USD (22 098 pips)
연속 최대 이익:
4 (5.76 USD)
연속 최대 이익:
5.76 USD (4)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
7.94%
최대 입금량:
17.45%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
48 분
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
7 (46.67%)
숏(주식차입매도):
8 (53.33%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
2.02 USD
평균 손실:
-1.94 USD
연속 최대 손실:
2 (-7.25 USD)
연속 최대 손실:
-7.25 USD (2)
월별 성장률:
6.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.87 USD
최대한의:
8.60 USD (7.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.60% (8.60 USD)
자본금별:
3.64% (3.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|315
|BTCUSD
|42K
|EURUSD
|-80
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.58 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +5.76 USD
연속 최대 손실: -7.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
리뷰 없음
