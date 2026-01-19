- Incremento
- Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
9 (60.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (40.00%)
Mejor transacción:
4.58 USD
Peor transacción:
-4.70 USD
Beneficio Bruto:
18.15 USD (63 986 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.62 USD (22 098 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (5.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.76 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
7.94%
Carga máxima del depósito:
17.45%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
48 minutos
Factor de Recuperación:
0.76
Transacciones Largas:
7 (46.67%)
Transacciones Cortas:
8 (53.33%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
2.02 USD
Pérdidas medias:
-1.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.25 USD (2)
Crecimiento al mes:
6.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.87 USD
Máxima:
8.60 USD (7.60%)
Reducción relativa:
De balance:
7.60% (8.60 USD)
De fondos:
3.64% (3.97 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|315
|BTCUSD
|42K
|EURUSD
|-80
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.58 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +5.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.25 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
otros 249...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
6%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
1
0%
15
60%
8%
1.56
0.44
USD
USD
8%
1:100