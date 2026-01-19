SeñalesSecciones
Nur Muhammad Fajri

UnnezZemarang

Nur Muhammad Fajri
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 6%
FBS-Real
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
9 (60.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (40.00%)
Mejor transacción:
4.58 USD
Peor transacción:
-4.70 USD
Beneficio Bruto:
18.15 USD (63 986 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.62 USD (22 098 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (5.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.76 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
7.94%
Carga máxima del depósito:
17.45%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
48 minutos
Factor de Recuperación:
0.76
Transacciones Largas:
7 (46.67%)
Transacciones Cortas:
8 (53.33%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
2.02 USD
Pérdidas medias:
-1.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.25 USD (2)
Crecimiento al mes:
6.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.87 USD
Máxima:
8.60 USD (7.60%)
Reducción relativa:
De balance:
7.60% (8.60 USD)
De fondos:
3.64% (3.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 9
BTCUSD 5
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3
BTCUSD 4
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 315
BTCUSD 42K
EURUSD -80
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.58 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +5.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
AxenBroker-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
Conotoxia-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
PUPrime-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
otros 249...
No hay comentarios
2026.01.19 03:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 03:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
