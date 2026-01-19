- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
9 (60.00%)
Убыточных трейдов:
6 (40.00%)
Лучший трейд:
4.58 USD
Худший трейд:
-4.70 USD
Общая прибыль:
18.15 USD (63 986 pips)
Общий убыток:
-11.62 USD (22 098 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (5.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.76 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
7.94%
Макс. загрузка депозита:
17.45%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
7 (46.67%)
Коротких трейдов:
8 (53.33%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
2.02 USD
Средний убыток:
-1.94 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.25 USD (2)
Прирост в месяц:
6.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.87 USD
Максимальная:
8.60 USD (7.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.60% (8.60 USD)
По эквити:
3.64% (3.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|315
|BTCUSD
|42K
|EURUSD
|-80
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.58 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.76 USD
Макс. убыток в серии: -7.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
еще 249...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
1
0%
15
60%
8%
1.56
0.44
USD
USD
8%
1:100