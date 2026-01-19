СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / UnnezZemarang
Nur Muhammad Fajri

UnnezZemarang

Nur Muhammad Fajri
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
FBS-Real
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
9 (60.00%)
Убыточных трейдов:
6 (40.00%)
Лучший трейд:
4.58 USD
Худший трейд:
-4.70 USD
Общая прибыль:
18.15 USD (63 986 pips)
Общий убыток:
-11.62 USD (22 098 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (5.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.76 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
7.94%
Макс. загрузка депозита:
17.45%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
7 (46.67%)
Коротких трейдов:
8 (53.33%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
2.02 USD
Средний убыток:
-1.94 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.25 USD (2)
Прирост в месяц:
6.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.87 USD
Максимальная:
8.60 USD (7.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.60% (8.60 USD)
По эквити:
3.64% (3.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 9
BTCUSD 5
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3
BTCUSD 4
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 315
BTCUSD 42K
EURUSD -80
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.58 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.76 USD
Макс. убыток в серии: -7.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
AxenBroker-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
Conotoxia-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
PUPrime-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
Нет отзывов
2026.01.19 03:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 03:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
UnnezZemarang
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
112
USD
1
0%
15
60%
8%
1.56
0.44
USD
8%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.