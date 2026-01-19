SegnaliSezioni
Nur Muhammad Fajri

UnnezZemarang

Nur Muhammad Fajri
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 6%
FBS-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
9 (60.00%)
Loss Trade:
6 (40.00%)
Best Trade:
4.58 USD
Worst Trade:
-4.70 USD
Profitto lordo:
18.15 USD (63 986 pips)
Perdita lorda:
-11.62 USD (22 098 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (5.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.76 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
7.94%
Massimo carico di deposito:
17.45%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-1.94 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.25 USD (2)
Crescita mensile:
6.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.87 USD
Massimale:
8.60 USD (7.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.60% (8.60 USD)
Per equità:
3.64% (3.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
BTCUSD 5
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3
BTCUSD 4
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 315
BTCUSD 42K
EURUSD -80
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.58 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5.76 USD
Massima perdita consecutiva: -7.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
AxenBroker-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
Conotoxia-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
PUPrime-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
249 più
Non ci sono recensioni
2026.01.19 03:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 03:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
