- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
9 (60.00%)
損失トレード:
6 (40.00%)
ベストトレード:
4.58 USD
最悪のトレード:
-4.70 USD
総利益:
18.15 USD (63 986 pips)
総損失:
-11.62 USD (22 098 pips)
最大連続の勝ち:
4 (5.76 USD)
最大連続利益:
5.76 USD (4)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
7.94%
最大入金額:
17.45%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
0.76
長いトレード:
7 (46.67%)
短いトレード:
8 (53.33%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
2.02 USD
平均損失:
-1.94 USD
最大連続の負け:
2 (-7.25 USD)
最大連続損失:
-7.25 USD (2)
月間成長:
6.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.87 USD
最大の:
8.60 USD (7.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.60% (8.60 USD)
エクイティによる:
3.64% (3.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|315
|BTCUSD
|42K
|EURUSD
|-80
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.58 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5.76 USD
最大連続損失: -7.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
249 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
1
0%
15
60%
8%
1.56
0.44
USD
USD
8%
1:100