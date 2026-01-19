シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / UnnezZemarang
Nur Muhammad Fajri

UnnezZemarang

Nur Muhammad Fajri
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 6%
FBS-Real
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
9 (60.00%)
損失トレード:
6 (40.00%)
ベストトレード:
4.58 USD
最悪のトレード:
-4.70 USD
総利益:
18.15 USD (63 986 pips)
総損失:
-11.62 USD (22 098 pips)
最大連続の勝ち:
4 (5.76 USD)
最大連続利益:
5.76 USD (4)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
7.94%
最大入金額:
17.45%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
0.76
長いトレード:
7 (46.67%)
短いトレード:
8 (53.33%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
2.02 USD
平均損失:
-1.94 USD
最大連続の負け:
2 (-7.25 USD)
最大連続損失:
-7.25 USD (2)
月間成長:
6.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.87 USD
最大の:
8.60 USD (7.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.60% (8.60 USD)
エクイティによる:
3.64% (3.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 9
BTCUSD 5
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3
BTCUSD 4
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 315
BTCUSD 42K
EURUSD -80
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.58 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5.76 USD
最大連続損失: -7.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
AxenBroker-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
Conotoxia-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
PUPrime-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
249 より多く...
レビューなし
2026.01.19 03:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 03:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
