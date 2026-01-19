SinaisSeções
Nur Muhammad Fajri

UnnezZemarang

Nur Muhammad Fajri
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 6%
FBS-Real
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
9 (60.00%)
Negociações com perda:
6 (40.00%)
Melhor negociação:
4.58 USD
Pior negociação:
-4.70 USD
Lucro bruto:
18.15 USD (63 986 pips)
Perda bruta:
-11.62 USD (22 098 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (5.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.76 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
7.94%
Depósito máximo carregado:
17.45%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
0.76
Negociações longas:
7 (46.67%)
Negociações curtas:
8 (53.33%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
2.02 USD
Perda média:
-1.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.25 USD (2)
Crescimento mensal:
6.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.87 USD
Máximo:
8.60 USD (7.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.60% (8.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.64% (3.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 9
BTCUSD 5
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3
BTCUSD 4
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 315
BTCUSD 42K
EURUSD -80
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
AxenBroker-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
Conotoxia-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
PUPrime-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
249 mais ...
Sem comentários
2026.01.19 03:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 03:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
