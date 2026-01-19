- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
9 (60.00%)
Negociações com perda:
6 (40.00%)
Melhor negociação:
4.58 USD
Pior negociação:
-4.70 USD
Lucro bruto:
18.15 USD (63 986 pips)
Perda bruta:
-11.62 USD (22 098 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (5.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.76 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
7.94%
Depósito máximo carregado:
17.45%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
0.76
Negociações longas:
7 (46.67%)
Negociações curtas:
8 (53.33%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
2.02 USD
Perda média:
-1.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.25 USD (2)
Crescimento mensal:
6.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.87 USD
Máximo:
8.60 USD (7.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.60% (8.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.64% (3.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|315
|BTCUSD
|42K
|EURUSD
|-80
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.58 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +5.76 USD
Máxima perda consecutiva: -7.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
249 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
1
0%
15
60%
8%
1.56
0.44
USD
USD
8%
1:100