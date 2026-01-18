- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
81 (89.01%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (10.99%)
En iyi işlem:
25.30 USD
En kötü işlem:
-29.86 USD
Brüt kâr:
148.90 USD (14 854 pips)
Brüt zarar:
-107.27 USD (10 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (10.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.41 USD (14)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
27 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
20 (21.98%)
Satış işlemleri:
71 (78.02%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
1.84 USD
Ortalama zarar:
-10.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-46.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.06 USD (2)
Aylık büyüme:
0.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
46.06 USD (4.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|42
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.30 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok