- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
91
Gewinntrades:
81 (89.01%)
Verlusttrades:
10 (10.99%)
Bester Trade:
25.30 USD
Schlechtester Trade:
-29.86 USD
Bruttoprofit:
148.90 USD (14 854 pips)
Bruttoverlust:
-107.27 USD (10 857 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (10.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
57.41 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
27 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.90
Long-Positionen:
20 (21.98%)
Short-Positionen:
71 (78.02%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-46.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.06 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.35%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
46.06 USD (4.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +25.30 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -46.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen