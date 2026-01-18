SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold D Roger
Franco Adrian Despouse Sobarzo

Gold D Roger

Franco Adrian Despouse Sobarzo
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
91
Gewinntrades:
81 (89.01%)
Verlusttrades:
10 (10.99%)
Bester Trade:
25.30 USD
Schlechtester Trade:
-29.86 USD
Bruttoprofit:
148.90 USD (14 854 pips)
Bruttoverlust:
-107.27 USD (10 857 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (10.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
57.41 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
27 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.90
Long-Positionen:
20 (21.98%)
Short-Positionen:
71 (78.02%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-46.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.06 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.35%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
46.06 USD (4.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 42
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.30 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -46.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.18 05:22
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 14% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 27 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen