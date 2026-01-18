- 자본
- 축소
트레이드:
99
이익 거래:
88 (88.88%)
손실 거래:
11 (11.11%)
최고의 거래:
25.30 USD
최악의 거래:
-29.86 USD
총 수익:
159.27 USD (15 886 pips)
총 손실:
-115.20 USD (11 649 pips)
연속 최대 이익:
32 (20.61 USD)
연속 최대 이익:
57.41 USD (14)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
70.82%
최대 입금량:
2.27%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.96
롱(주식매수):
23 (23.23%)
숏(주식차입매도):
76 (76.77%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
0.45 USD
평균 이익:
1.81 USD
평균 손실:
-10.47 USD
연속 최대 손실:
2 (-46.06 USD)
연속 최대 손실:
-46.06 USD (2)
월별 성장률:
0.46%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
46.06 USD (4.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.33% (46.06 USD)
자본금별:
3.96% (33.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
855
USD
USD
6
100%
99
88%
71%
1.38
0.45
USD
USD
4%
1:500