Trade:
91
Profit Trade:
81 (89.01%)
Loss Trade:
10 (10.99%)
Best Trade:
25.30 USD
Worst Trade:
-29.86 USD
Profitto lordo:
148.90 USD (14 854 pips)
Perdita lorda:
-107.27 USD (10 857 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (10.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.41 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
27 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
20 (21.98%)
Short Trade:
71 (78.02%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
1.84 USD
Perdita media:
-10.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-46.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.06 USD (2)
Crescita mensile:
0.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
46.06 USD (4.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +25.30 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.40 USD
Massima perdita consecutiva: -46.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
