Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
81 (89.01%)
Убыточных трейдов:
10 (10.99%)
Лучший трейд:
25.30 USD
Худший трейд:
-29.86 USD
Общая прибыль:
148.90 USD (14 854 pips)
Общий убыток:
-107.27 USD (10 857 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (10.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.41 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
27 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
20 (21.98%)
Коротких трейдов:
71 (78.02%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
1.84 USD
Средний убыток:
-10.73 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-46.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.06 USD (2)
Прирост в месяц:
0.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46.06 USD (4.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +25.30 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.40 USD
Макс. убыток в серии: -46.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
