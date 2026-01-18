СигналыРазделы
Franco Adrian Despouse Sobarzo

Gold D Roger

Franco Adrian Despouse Sobarzo
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
81 (89.01%)
Убыточных трейдов:
10 (10.99%)
Лучший трейд:
25.30 USD
Худший трейд:
-29.86 USD
Общая прибыль:
148.90 USD (14 854 pips)
Общий убыток:
-107.27 USD (10 857 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (10.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.41 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
27 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
20 (21.98%)
Коротких трейдов:
71 (78.02%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
1.84 USD
Средний убыток:
-10.73 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-46.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.06 USD (2)
Прирост в месяц:
0.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46.06 USD (4.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 42
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.30 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.40 USD
Макс. убыток в серии: -46.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.18 05:22
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 14% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 27 days
