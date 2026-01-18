- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
91
利益トレード:
81 (89.01%)
損失トレード:
10 (10.99%)
ベストトレード:
25.30 USD
最悪のトレード:
-29.86 USD
総利益:
148.90 USD (14 854 pips)
総損失:
-107.27 USD (10 857 pips)
最大連続の勝ち:
26 (10.40 USD)
最大連続利益:
57.41 USD (14)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
27 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.90
長いトレード:
20 (21.98%)
短いトレード:
71 (78.02%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
1.84 USD
平均損失:
-10.73 USD
最大連続の負け:
2 (-46.06 USD)
最大連続損失:
-46.06 USD (2)
月間成長:
0.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
46.06 USD (4.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
