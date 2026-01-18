- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
91
盈利交易:
81 (89.01%)
亏损交易:
10 (10.99%)
最好交易:
25.30 USD
最差交易:
-29.86 USD
毛利:
148.90 USD (14 854 pips)
毛利亏损:
-107.27 USD (10 857 pips)
最大连续赢利:
26 (10.40 USD)
最大连续盈利:
57.41 USD (14)
夏普比率:
0.07
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
27 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.90
长期交易:
20 (21.98%)
短期交易:
71 (78.02%)
利润因子:
1.39
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
1.84 USD
平均损失:
-10.73 USD
最大连续失误:
2 (-46.06 USD)
最大连续亏损:
-46.06 USD (2)
每月增长:
0.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
46.06 USD (4.33%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.30 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +10.40 USD
最大连续亏损: -46.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
