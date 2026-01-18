SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold D Roger
Franco Adrian Despouse Sobarzo

Gold D Roger

Franco Adrian Despouse Sobarzo
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
91
Negociações com lucro:
81 (89.01%)
Negociações com perda:
10 (10.99%)
Melhor negociação:
25.30 USD
Pior negociação:
-29.86 USD
Lucro bruto:
148.90 USD (14 854 pips)
Perda bruta:
-107.27 USD (10 857 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (10.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
57.41 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
27 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.90
Negociações longas:
20 (21.98%)
Negociações curtas:
71 (78.02%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
1.84 USD
Perda média:
-10.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-46.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-46.06 USD (2)
Crescimento mensal:
0.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
46.06 USD (4.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 42
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.30 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +10.40 USD
Máxima perda consecutiva: -46.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.18 05:22
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 14% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 27 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar