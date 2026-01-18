- Crescimento
Negociações:
91
Negociações com lucro:
81 (89.01%)
Negociações com perda:
10 (10.99%)
Melhor negociação:
25.30 USD
Pior negociação:
-29.86 USD
Lucro bruto:
148.90 USD (14 854 pips)
Perda bruta:
-107.27 USD (10 857 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (10.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
57.41 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
27 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.90
Negociações longas:
20 (21.98%)
Negociações curtas:
71 (78.02%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
1.84 USD
Perda média:
-10.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-46.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-46.06 USD (2)
Crescimento mensal:
0.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
46.06 USD (4.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.30 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +10.40 USD
Máxima perda consecutiva: -46.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários