SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Consistency640
Md Rabbi Bhuya

Consistency640

Md Rabbi Bhuya
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1 272%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
196 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (17.65%)
En iyi işlem:
1 158.51 USD
En kötü işlem:
-154.50 USD
Brüt kâr:
4 415.11 USD (2 501 855 pips)
Brüt zarar:
-1 553.04 USD (708 791 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (499.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 980.05 USD (18)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
14 gün
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
227 (95.38%)
Satış işlemleri:
11 (4.62%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
12.03 USD
Ortalama kâr:
22.53 USD
Ortalama zarar:
-36.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-759.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-759.61 USD (19)
Aylık büyüme:
155.88%
Yıllık tahmin:
1 891.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.00 USD
Maksimum:
1 085.12 USD (80.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.51% (1 121.82 USD)
Varlığa göre:
5.63% (203.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SPX 30
XAUUSD 27
XPDUSD 25
XNIUSD 22
XNGUSD 15
NQ 11
ASX200 11
NI225 11
CORN 8
SING 8
YM 7
XAGUSD 6
XPTUSD 5
#ADS 5
FTSE 5
CAC 5
#INTC 4
HK50 4
OJ 3
RUT 3
SX5E 3
SOYBEAN 2
#PLUG 2
#NIKE 2
#BABA 2
XCUUSD 2
IBEX35 2
FDAX 2
COFFEE 1
WHEAT 1
#TSLA 1
#PYPL 1
#PM 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SPX 201
XAUUSD 410
XPDUSD 154
XNIUSD 256
XNGUSD 84
NQ 94
ASX200 -46
NI225 -91
CORN -18
SING -206
YM 67
XAGUSD 86
XPTUSD 80
#ADS 7
FTSE 90
CAC 174
#INTC 28
HK50 -58
OJ 39
RUT 120
SX5E 63
SOYBEAN 9
#PLUG 24
#NIKE 8
#BABA 11
XCUUSD 25
IBEX35 163
FDAX -68
COFFEE 3
WHEAT 5
#TSLA 8
#PYPL 3
#PM 4
BTCUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SPX 10K
XAUUSD 32K
XPDUSD 4.9K
XNIUSD 257K
XNGUSD 838
NQ 9.3K
ASX200 -6.3K
NI225 420K
CORN -1.2K
SING -2.8K
YM 6.6K
XAGUSD 1.7K
XPTUSD 16K
#ADS 678
FTSE 5.4K
CAC 6.8K
#INTC 667
HK50 -44K
OJ 1.2K
RUT 12K
SX5E 5.5K
SOYBEAN 2.3K
#PLUG 23
#NIKE 814
#BABA 1.1K
XCUUSD 25K
IBEX35 139K
FDAX -5.8K
COFFEE 285
WHEAT 637
#TSLA 791
#PYPL 282
#PM 431
BTCUSD 891K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 158.51 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +499.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -759.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
2.85 × 164
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
Consistency is everything...Low risk ..per month 5% to 10% return possible
İnceleme yok
2026.01.16 11:54
No swaps are charged on the signal account
2026.01.16 11:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 11:54
A large drawdown may occur on the account again
